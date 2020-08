Video muestra a ovejas que parecen estar ‘congeladas’

Rory Davis, de 24 años, compartió a través de TikTok un extraño video que tomó el mes pasado mientras su familia se hospedaba en el campo y en el que se ven unas ovejas que parecen estar ‘congeladas’.

El joven dice que no puso mucha atención a los animales en la pradera sino hasta después de un tiempo, que su novia Emily le dijo que las ovejas seguían en la misma posición que esa mañana, detalla el diario Mirror.

“Desde el momento en que mi mamá me envió un mensaje de texto a las 10 am hasta el momento en que me fui, a la 1 pm, simplemente se congelaron. No fue hasta que regresé más tarde ese día que descubrí que todas las ovejas se habían ido", dice Rory.

Algunos internautas han respondido a este extraño fenómeno, explicando que es posible que las ovejas se hayan quedado inmóviles para combatir el frío y la lluvia.