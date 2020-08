VIRAL: Pese a pandemia realizan fiesta acuática en Wuhan

Agencias internacionales de noticias como AFP y Xinhua, difundieron recientemente imágenes que muestran a decenas de personas congregadas en una fiesta de piscina sin seguir ninguna de las recomendaciones preventivas ante posibles contagios por COVID-19.

De acuerdo a la información que acompaña a las imágenes, el evento tuvo lugar en el Parque Acuático de Maya Beach, donde acudieron tanto locales como turistas.

En el material se aprecia a los bañistas juntos en la piscina con flotadores y sin portar cubrebocas o caretas, mientras bailan al ritmo de la música entre el agua.

Pese a que los contagios en la región de Hubei han disminuido visiblemente desde hace unos meses, las imágenes no tardaron en convertirse en blanco de críticas por parte de usuarios en redes sociales que señalan los actos de los habitantes chinos como 'irresponsables'.

VIDEO: Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8