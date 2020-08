Granjero ‘regresa a su dueño’ las llantas que un vecino tiraba en su propiedad

Baldwin había notado gracias a las cámara de seguridad, que alguien llegaba en una camioneta a aventar llantas viejas en sus terrenos, detalla el Daily Mail.

Stuart rastreó al responsable y le dio tres días para que limpiara la basura. Esto no sucedió, así que Baldwin juntó 421 llantas y las devolvió al propietario.

Un amigo de del granjero documentó lo sucedido y compartió en redes sociales. "La venganza se sirve mejor fría, ¿no? Me cansé de eso, así que pensé en devolver un poco", dijo Stuart. El vecino que tiró las llantas a su vez ha sido identificado como Matthew Worrall y las autoridades ya lo investigan, ya que tirar desechos ilegalmente conlleva una pena de cárcel.

