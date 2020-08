Para Empezar

La era dorada del Barcelona ha terminado. Aunque también en la temporada 2013-2014 el Barça de Martino no ganó ningún trofeo de los tres que realmente importan, el panorama era otro; verdaderas hazañas del Atlético de Madrid de Simeone dejaron a los blaugranas sin nada en Liga y Champions mientras que el Real Madrid con aquella carrera histórica de Gareth Bale dejando en ridículo a Marc Bartra, les arrebató la copa de su majestad el Rey en la final jugada en el Mestalla de Valencia.

El Barcelona después de la salida de Neymar se vino desinflando. Mostró después de la marcha del brasileño serios problemas internos, económicos y políticos. Siguieron ganando ligas de manera más que justa y copas del rey pero en la competición que todos quieren ganar se fueron desdibujando con actuaciones catastróficas a la hora buena. El Barça cayó en una dinámica siniestra en Champions y el peor enemigo fueron ellos mismos, no soportaron la presión de que su acérrimo rival ganó cuatro orejonas en cinco años, vieron como su peor enemigo se levantó y los superó en plena era de Messi, se levantó después de que los culés los tenían con la bota en el cuello.

Jugadores, directivos y afición culé minimizaron el problema, todo lo justificaba Messi y no los culpo, sin embargo, una mala planeación presupuestaria que no daba para mantener a Messi y a sus pretensiones comenzaron a hundir el barco ya muy afectado en sus estructuras. Hoy los resultados ya son inocultables. El plantel blaugrana se volvió viejo e ineficiente, los refuerzos estelares como Griezmann no fueron del agrado del líder argentino y eso terminó dejándolo muy solo.

Lesiones de Suárez, fichajes inexplicables como Boateng, cesar a Valverde en mal momento, la pandemia y un largo etcétera de malas decisiones dejaron al Barcelona desnudo con su realidad.

Todo por servir se acaba y la época dorada del Barça llegó a su fin. Por supuesto que veremos otra en no mucho tiempo, no sé si con Messi pero de ninguna manera un equipo grande se queda para siempre sin ganar nada, incluso tengo la impresión de que con otra directiva y sin tener que pagar 50 millones de euros anuales a Messi, rápidamente con un buen técnico de casa, que entienda el bello estilo de la Masia, el Barcelona pudiera volver rápidamente por sus fueros, creo que es el momento de buscar esa liberación económica y dar vuelta a la página con la conciencia de que los jugadores pasan y las instituciones se quedan.