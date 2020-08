Perfila INE registro para cinco partidos

A dos semanas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine qué organizaciones se convertirán en partidos políticos, cinco de siete mantienen las asambleas y afiliados requeridos, pese a que perdieron a miles en la revisión.

Sin embargo, esas agrupaciones deben pasar la prueba de la fiscalización, por lo que esta semana el Consejo General discutirá las posibles irregularidades en su financiamiento, y si éstas son motivo para no otorgarles el registro.

Hasta el momento, se contemplan multas por 4 millones 476 mil 881 pesos a seis de las siete aspirantes.

Las organizaciones que siguen en la carrera son Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Haces; Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza; Encuentro Solidario, antes PES, y México Libre, del ex Presidente Felipe Calderón.

Mientras que Fundación Alternativa, de los ex priistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor, y Nosotros, del ex panista Manuel Espino, no cumplieron con las asambleas o afiliaciones requeridas, según se determinó tras la revisión.

El INE fijó como fecha limite para decidir qué organizaciones serán partido político nacional, el 31 de agosto, para que su registro sea el 1 de septiembre y puedan competir en la elección de 2021.

El requisito es que hayan realizado 20 asambleas estatales o 200 distritales, y que tengan al menos 233 mil 945 afiliados.

De acuerdo con el último reporte del INE, Redes Sociales Progresistas mantuvo sus 22 asambleas estatales, pero perdió 126 mil afiliados, para quedar en 339 mil simpatizantes registrados.

Encuentro Solidario tenía 300 reuniones distritales, pero le han anulado 46, y le restaron 104 mil 652 seguidores, pero cumple con el requisito, pues aún le quedan 333 mil 945.

México Libre perdió 15 asambleas distritales, por lo que tiene 223, y de 318 mil 738 afiliados bajó a 263 mil 762, y Fuerza Social por México mantiene sus 26 encuentros estatales, pero de sus 352 mil 976 simpatizantes perdió 100 mil 795.

Por su parte, Grupo Social Promotor de México sólo perdió dos asambleas distritales y 53 mil 234 seguidores, por lo que su registro está en 374 mil 896.

Fundación Alternativa no cumpliría con las asambleas distritales porque de 212 bajó a 196, aunque cumple con los afiliados al mantener 246 mil 347, mientras que Nosotros tiene 208 encuentros, pero al perder 125 mil 542 simpatizantes, no alcanzaría la meta obligatoria, pues le quedaron 213 mil.

Las bajas se debieron a afiliaciones inconsistentes en la app entregada por el INE, duplicadas con registros de la misma agrupación, de otras organizaciones participantes o partidos políticos, personas no localizadas en el padrón electoral o declinaciones de ciudadanos.

Una vez que el 21 de agosto el Consejo General apruebe los estados financieros, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá una semana para determinar qué organizaciones son acreedoras al registro.

Optimismo

Fernando González, dirigente de Redes Sociales Progresistas, aseguró que no hay forma en que el INE les niegue el registro, pues han cumplido con otros los requerimientos y, consideró, no han cometido ninguna irregularidad.

"Estamos muy confiados porque jamás recurrimos a afiliación corporativa, se nos relaciona con el SNTE, pero no sólo somos distantes, sino hasta adversarios; hay la percepción de que tenemos muchos docentes, cosa que es falsa, somos un partido muy plural, así que no somos una maquinación política, somos un movimiento auténtico", afirmó.

Por su parte, Fausto Barajas, coordinador de México Libre, aseguró que están tranquilos, y previó que las cifras preliminares que les informó el INE no se moverán en los próximos días, además de que saldrán, dijo, bien en la fiscalización.

"Tenemos cumplidos los requisitos de asambleas y afiliaciones y con un buen margen por arriba de lo solicitado, por lo que estamos muy satisfechos y contentos del trabajo realizado y ya listos para oficialmente ser partido político y una alternativa para los ciudadanos para el próximo proceso electoral", apuntó.