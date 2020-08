Alistan sanción por invasión a Poza de la Becerra

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) está por concluir el proceso administrativo de sanción por presuntas irregularidades contra un hotel local, esto luego de que promoviera el acceso a la Poza de la Becerra y la Poza Azul, en Cuatrociénegas.

El presidente de asociación, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, informó que la denuncia gira en torno al Hotel 1800, al ser señalado como la instancia supuestamente responsable de permitir ingresos guiados, no autorizados, a estas áreas protegidas, como parte de sus servicios a los visitantes.

“Se incurrió en el mal uso de las instalaciones que son áreas naturales protegidas, ya saben que no se pueden utilizar, dieron el gancho para que la gente fuera a visitar, tuvimos que hablar hasta México para presionar y lo que buscamos es una sanción, la gente no puede hacer y deshacer en estos sitios, no es válido”, destacó.

Informó que la dependencia señaló que a través de la Jefaturas de Denuncias y Quejas, se realizó una visita de inspección al lugar, se mandaron hacer las notificaciones correspondientes a los involucrados para establecer si hubo, o no, responsabilidad del mencionado negocio, al avalar el ingreso a las pozas.

Añadió que una vez que se tenga la resolución, se dictaminará en caso de que se haya violado alguna reglamentación, así como se determinará una sanción ya sea económica o de clausura temporal del sitio.

Fue el pasado 4 de junio del año 2020 que en plena contingencia generada por el COVID-19, se denunció que un hotel habría hecho promoción para el ingreso a estas áreas.

La asociación informó que por lo anterior una familia de Monterrey, Nuevo León ingresó e invadió la zona, la cual desde el año 1994 fue nombrada como área natural protegida.