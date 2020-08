Caen homicidios en Guanajuato tras captura de 'El Marro'

Guanajuato se mantuvo a nivel nacional como el estado con más víctimas de homicidio doloso en el país, en las primeras dos semanas de agosto, aun con la captura del líder del "Cártel Santa Rosa de Lima", José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", la madrugada del domingo 2.

Pero si se comparan los 13 días antes, es decir, del 20 de julio al 1 de agosto, y 13 días después, del 2 al 14 agosto, hay una disminución de 26.50% en la incidencia de este delito.

En el lapso señalado antes de la captura se registraron 170 muertes, mientras que del 2 al 14 de este mes se registraron 125, según las estadísticas del conteo diario elaboradas por el gabinete de seguridad.

Los 125 muertos de los primeros días de agosto contrastan con los de otras entidades en lo que va del mes: Estado de México, 99 homicidios dolosos; Michoacán, 81; Baja California, 77, y Chihuahua, 69.

El 2 de agosto es hasta el momento el día más violento en Guanajuato, con 19 víctimas, luego el 7, con 12; el 9, con 12; el 10, con 12, y el 3, con 10. Sumando los 100 asesinatos del 1 de agosto, el gabinete federal contabiliza un total de mil 126 asesinatos del 1 al 14 en el país, con Guanajuato en primer lugar en cifras absolutas.

En su gira por Acapulco el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir de la captura de Yépez Ortiz, los homicidios en Guanajuato disminuyeron, al grado de que el estado, gobernado por el PAN, no ocupa el primer lugar de ese delito.

"A partir de la detención del jefe del 'Cártel de Santa Rosa de Lima' se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente", dijo.

Cuatro días después de la detención de "El Marro", el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que las muertes violentas en la referida entidad registraron una "baja sensible, alrededor de 50%, estamos hablando de sólo cuatro días y esto no necesariamente es indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios dolosos a la baja". Sin embargo, no precisó el lapso de comparación.

Los datos del conteo diario que el gabinete de seguridad entrega al Presidente tienen una subestimación de 20%, con respecto a los que publica cada fin de mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por lo que podrían ser más la víctimas que se reporten el día 2.

El experto en seguridad Alejandro Hope consideró que los efectos de la detención de "El Marro" no serán visibles a corto plazo y sólo queda esperar y observar si trae consigo un efecto de disminución de la violencia en el estado.

"Es posible que la detención de Yépez y el desmantelamiento de una red criminal específica reduzcan eventualmente el número de homicidios en algunos municipios de Guanajuato. El escenario opuesto también puede presentarse: menos orden en los mercados criminales y más violencia letal", sostuvo.

La directora Ejecutiva de Impunidad Cero, Irene Tello, afirmó que la detención del líder huachicolero es importante, pero las autoridades deben voltear a ver el problema de impunidad en el delito de homicidio doloso que tiene Guanajuato, que es de 87.7%.

"Nosotros analizamos año con año cómo está la impunidad en homicidio doloso, es brutal cómo fueron subiendo desde 2015 hasta 2019. El 10% de los homicidios dolosos que se cometen en el país, los ponía Guanajuato, tiene un problema de impunidad de 87.7% de impunidad para homicidio doloso, creo que hay que voltear a ver ahí", comentó.

Y añadió: "Es muy importante la detención, pero hasta que no se dé con las personas que cometieron estos asesinatos, no creo que se pueda ver una reducción de violencia de forma sostenida".

El experto en seguridad Ricardo Márquez Blas señaló que si se compara el antes y después de la captura de Yépez Ortiz, hay baja de los homicidios. Dicha baja, refirió, "no puede ser atribuible a la detención de 'El Marro', ya que también está el 'Cartel Jalisco Nueva Generación'".