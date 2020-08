Dueña de restaurante destruye pieza de Romero Britto por 'tratar mal a sus empleados'

Los hechos que trascendieron en una galería de Britto en Miami, Florida, muestran a la mujer reclamar al artista mientras sostiene una pieza de éste valuada en miles de pesos.

"¡Le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!", dice la mujer enfadada tras arrojar la pieza de arte al suelo, la cual al instante se rompe.

Romero Britto went to this woman's restaurant and mistreated her employees. In return, she went to his store in Miami Beach, bought his most expensive piece of art and destroyed it in front of him.pic.twitter.com/CTasCN5VfI