En los medios

Los toreros son en esencia artistas, especie de dramaturgos que llevan su obra a los ruedos para hacerla real, la vida de Ignacio Sánchez Mejías es propicia para escribir una novela, de su intención inicial de médico pasó a realizar sus sueños de mayor llamado vocacional, el de ser matador de toros y literato.

El compañero de juegos infantiles de Joselito “El Rey de los toreros” tuvo una verdadera lucha para conseguir sus sueños, sin una vida de apremio como otros matadores de la época viaja de polizón a nuestro país en donde se inicia como novillero, de donde regresa a España para estar en la cuadrilla de Rafael Gómez “El Gallo” de quien posteriormente se haría cuñado y del Maestro Juan Belmonte para colocarse posteriormente en la cuadrilla de su cuñado, amigo y compañero de juegos Joselito, es el mismo “Gallito” quien le da la alternativa en Barcelona el 19 de marzo de 1919, un año dos meses después alternaría con él en Talavera en la tarde de su muerte por “Bailaor” a quien se encargaría de pasaportar.

La vena artística y literaria lo llamó para relacionarse con destacados literatos y pensadores adentrándose en el medio, escribe una obra teatral de corte taurino “Zaya” en 1929 y “Sinrazón” una obra profunda con gran influencia de Sigmund Freud y Luigi Pindarello, se relacionó con poetas como Federico García Lorca quien escribe un poema por su muerte a consecuencia de la cornada en la ingle por “Granadino”, con Rafael Alberti de quien he mencionado incluyó en una sola tarde de debut y despedida en su cuadrilla vistiendo uno de sus ternos en butano y azabache que vistió en señal de luto por la muerte de Joselito.

Sobre su muerte el 13 de agosto de 1934 a consecuencia de una gangrena gaseosa se dice ocurrió a consecuencia de que insistía en que nadie lo atendiera a fondo y en ser trasladado a Madrid, su gran amigo el también granadino García Lorca escribió un poema elegíaco lamentando su muerte “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” sin duda alguna un poema icónico dentro de la literatura taurina.

Al igual que Joselito, Ignacio Sánchez Mejías muere a causa de una cornada, si bien no en forma inmediata, Enrique Berenguer “Blanquet” peón de confianza primero del Rey y después del granadino fallece a consecuencia de un infarto un poco antes que este último, su pasión por servirlos lo llevaba a sacar su lado supersticioso lo que le ocasionaba bromas de sus matadores y compañeros de cuadrillas, el torero de plata se ponía en verdad mal si percibía un aroma a cera derretida, esto ocurrió con Joselito en la tarde de Talavera a quien pidió no toreara, dos años después advirtió a Manuel Granero quien muere a consecuencia de la cornada de “Pocapena”, el matador se molestó de tal forma que le advirtió “esta es la última foto que te haces” en referencia en que no lo tendría más en su cuadrilla, a Sánchez Mejías lo advirtió antes de una corrida sin que pasara nada ante las bromas de sus compañeros, el aroma a cera derretida le advirtió de su muerte, la que ocurrió un día después.

Un día como hoy Luis Freg sin tomar la alternativa debuta en Plascencia, España alternando con Juan Cecilio “Punteret” matando toros de Coquilla, en 1915 nace en Juchitán, Jalisco la torera María Cobián “La Serranita”, en 1916 se publica el primer número de la revista El Toreo semanario de la Afición, en 1914 se inaugura la Plaza de Toros La Taurina de Huamantla, Tlaxcala.

En 1923 se publica el primer número de la revista La Lidia, en 1929 debuta como novillero en Madrid el maestro Alberto Balderas, en 1940 Pepe Luis Vázquez toma la alternativa con “Sabihondo” de Francisco Chica de manos de Pepe Bienvenida y de testigo “Gitanillo de Triana”, en 1943 gran triunfo de Luis Briones en el Toreo de la Condesa con el novillo “Valenciano” de San Mateo, en 1975 Marcos Ortega debuta en Bayona, Francia alternado con el Maestro Paco Camino y Sebastián Cortés. En 1987 alternativa de Rafael González en la entonces Plaza de Toros Torreón de manos de Mariano Ramos y de testigo Jorge Gutiérrez con el toro “Presumido” de La Playa.

En 1999 en Dax, Francia en un hecho histórico para celebrar sus 20 años de alternativa, Paco Ojeda lidia como rejoneador por la mañana y por la tarde da la alternativa a Diego Urdiales, siendo testigo Manuel Díaz “El Cordobés”, en 2004 José María Luévano confirma en Madrid de manos de Fernando Cepeda y de testigo Sergio Martínez con el toro “Rivereño” de El Pizarral.

¡Hasta la próxima”