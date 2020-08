Quien estuvo de gira artística por las lejanas y áridas tierras de Piedras Negras y Acuña fue nada más y nada menos que el jefazo y máximo jerarca del Instituto Mexicano del inSeguro Social, Zoé Robledo Aburto, quien además de recorrer las instalaciones hospitalarias del IMSS le reiteró públicamente al "góber" de la provincia, Miguel Riquelme, su apoyo para hacer frente a la pandemia en la entidad, donde los casos han despuntado. En Piedras Negras don Zoé asistió a la reunión del Subcomité Regional para la atención al COVID-19 y en Acuña acudió a la puesta en operación del Área COVID del hospital General de Zona 92. Nuestros subagentes, insidiosos como siempre, nos comentan que el "góber" epidemiólogo en reiteradas ocasiones ponderó el respaldo del funcionario federal y se desvivió en halagos, así como con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como muestra de que no es cierto que tiene malas relaciones con el Gobierno de la "Cuatroté". Incluso se atrevió a decir que si el "zar" de la pandemia, Hugo López-Gatell, fuera una mínima parte como don Zoé, otro gallo cantaría.

La gira del funcionario federal se dio luego de que no se le hiciera a Coahuila la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, y puede que no sea de buen augurio que "el preciso" haya cancelado de última hora su gira por el estado. Dicen que le llegó información del reclamo que le estaban armando cientos de carboneros que nomás se quedaron con la promesa de la Comisión Federal de Electricidad con la compra del carbón, y a los desesperados, que como la canción, siempre les dicen que sí, pero no les dicen cuándo, se les sumarían una gran cantidad de proveedores, sobre todo camioneros, que se quedaron sin pagos por cantidades millonarias luego del cierre de la empresa Micare, filial de AHMSA. Aunque no falta quien diga que también pudo ser por la participación de Coahuila dentro de la Alianza Federalista, cuyos gobernadores se reunirán con él este miércoles. ¿Será?

**************

De acuerdo al Diario Oficial, fue avalada la elección en Coahuila de donde saldrán los 25 nuevos becarios… Perdón, diputados que levantarán el dedo a partir del primero de enero. En el camino se quedaron las quejas, berrinches e impugnaciones de lo que queda del Partido Acción Nacional y del despedazado Morena. La elección promete ser una de las más desangeladas en la historia de la provincia de Coahuila porque el pueblo en tiempos de COVID reniega por salir a sus deberes, como los maestros, quienes cada vez que los llaman a clases explotan en las inestables redes sociales; de esta forma probablemente algunos también le pongan peros al deber ciudadano del derecho al voto. Eso sí, cuando se trata de fiestas, reuniones, bares, antros y hasta el cine, nadie reclama. Lo cierto es que Coahuila jurídicamente requiere congreso nuevo el primero de enero y con este panorama el que se está lamiendo los bigotes es don Miguel Riquelme, que aspira a cerrar con un congreso a modo, con mayoría de lo que queda de su partido. Los otros que también querían proceso electoral este año para demostrar su poder en territorio son los pequeños partidos que aún están colgados de la ubre del presupuesto; según nuestros subagentes, expertos en la cosa política, de todos esos partidos el único que tiene posibilidades de rescatar un distrito es la UDC con su bastión en Ciudad Acuña, de ahí en más, difícilmente habrá sorpresas en la desabrida próxima elección.

**************

A quienes la pandemia no ha detenido, al menos en eso de andar prometiendo, es a los suspirantes con una diputación en el próximo congreso de Coahuila, en especial a los que harán proselitismo en el sector poniente de Torreón, donde ya han descargado la caballería de los discursos para tratar de acarrear a más votantes a estas incipientes elecciones. Nuestros subagentes, disfrazados de baches ancestrales, nos comentan que los que andan haciendo más ruido son los del Partido Verde, que aunque cueste harto trabajo creer que aún sobreviven, y para seguir pegados de la ubre, andan ofreciendo de todo, hasta mil pesos por representante de casilla este 18 de octubre, una oferta que ni el tricolor ni el blanquiazul han podido hacer; y los de Morena lo más que han prometido son 250 pesitos, que en medio de la crisis económica y de la falta de empleo terminará tentando a más de un ciudadano. Claro, muy inteligentes los vecinos del poniente ya amenazaron… Perdón, condicionaron a los dirigentes locales del Verde con el pago por anticipado, si no, no hay trato. Por cierto, quien ya se creyó que ganó por su labor de campo es el actual legislador panista Fernando Izaguirre, que ni sabe dónde está su distrito, pero ya anda haciendo de las suyas prometiendo hasta lo imposible; así como José Ángel Pérez y Luis Fernando Salazar, quienes también andan con tambores de guerra para ganarse el liderazgo de la "4T" en Torreón e ir por la presidencia municipal. Lo que sí se confirma una vez más es que en política los amigos son solo para las fotos o jugar golf, porque en las urnas salen hasta chispas.

**************

Con el aislamiento social las inestables redes sociales se han convertido en el refugio de uno que otro político, que tratando de llamar la atención no tienen reparo en hacer lo que sea, incluso el ridículo, sin importarles causar mofas; de ahí que utilizan Facebook e Instagram para lucirse, más que para promover trabajo. Y muchos no han logrado sustraerse del furor de TikTok, por donde ya desfilaron con más pena que gloria Jericó Abramo, secretario de Vivienda de Coahuila, que hizo el oso intentando bailar al estilo John Travolta, cuyo video en principio sorprendió a propios y extraños, pero luego se volvió popular, para la burla de todos. Otra fue la senadora Verónica Martínez, que se aventó a lucirse en prendas deportivas para dejar ver sus logros del gym, al más puro estilo de Bárbara de Regil, y hasta compartió sugerencias de la Dieta Mediterránea para mantenerse en forma. Y en recientes días, la que no quiso quedarse atrás fue la primera dama de Torreón, Astrid Casale, quien parodiando el estilacho de la "Roña" hizo circular videos de significativo contenido, viralizados hasta en los grupos de WhatsApp, logrando, además de que se burlen de ella, dejar mal parado a su esposo, el alcalde Jorge Zermeño, quien sin deberla ni temerla ahora, además de estar estresado por las broncas de la ciudad, tiene que aguantarse esos numeritos. Lo cierto es que rumbo a las elecciones y buscando nuevas formas de llamar la atención, estimado lector, podemos esperar de todo.

**************

Como además de dolores de cabeza y preocupaciones lo que trajo la incómoda pandemia, que nos tiene ya hartos, fue una baja en las agendas, donde están sin qué hacer es en la Administración de Gómez Palacio, desde los directores hasta los regidores de todas las corrientes partidistas en el "honorable" Cabildo no hallan qué inventar para matar el tiempo. Un ejemplo son los ediles de la bancada del desfragmentado tricolor, donde ya no se sabe quién es quién, y ahora andan de "almas caritativas" rasgándose las vestiduras por las causas injustas. Ahora resulta que el hoy regidor priista Francisco Bardán Ruelas sale a darse "baños de pureza" tras el despido de los 14 músicos que integran el Grupo Impulsor de la Música Mexicana, que sin trabajar estuvieron cobrando un raquítico sueldo municipal desde marzo hasta julio, pero cuando don Paco fue oficial Mayor de la Presidencia municipal en la pasada administración no hizo nada para mejorarles las condiciones salariales y mucho menos para fortalecer el proyecto musical que ellos representaban. Claro, no falta algún malpensado que pregunta por qué demonios la ciudadanía va a pagar un grupo musical para entretenimiento y lustre de las autoridades, que deberían primero destinar los escasos recursos a sus principales encomiendas. Como otros grupos, el Impulsor no vivía del Gobierno, sino de las presentaciones particulares, que, como a todo mundo, les bajaron por el enfadoso COVID-19. Lo que llama la atención de propios y extraños es que el regidor ahora se saque de la manga que les conseguirá asesoría legal para demandar a la Administración de la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela. Claro que ni el séptimo regidor ni su compañera de fracción Aideé Román se ofrecieron para donarles aunque sea un mes de sueldo, luego de que los músicos se quedaron sin chamba, o al menos para retribuirles en algo todas las presentaciones que el mariachi realizó en el trienio anterior para amenizar las fiestas de los exdirectores y del propio Partido Revolucionario Institucional, que no fueron pocas.