Vacuna para México, lista a inicios de 2021

Arturo Reyes Sandoval, investigador en The Jenner Institute de la Universidad de Oxford, impartió la conferencia "Desarrollo de vacunas COVID-19", en la que además de explicar los diferentes tipos de vacunas que hay, dijo que la vacuna en México estará lista para inicios del siguiente año.

"Cuándo vamos a tener una vacuna disponible, podemos dejar una fecha tentativa al primer trimestre de 2021 en México, creo que van muy rápido, estamos ante lo que posiblemente sea el desarrollo más rápido de una vacuna en la historia. No se sabe exactamente cuándo va a estar lista porque no depende todo de los factores humanos, depende de si la enfermedad está circulando y si se puede demostrar que la vacuna protege, son muchas cuestiones", explicó.

El doctor en biomedicina molecular también reflexionó sobre el papel de México en el desarrollo de las vacunas y señaló que, contrario a lo que se piensa, no es tan caro producir vacunas, pues cuesta lo mismo desarrollar una vacuna que construir el libramiento de una carretera, por citar un ejemplo.

Agregó que debido a la pandemia, el mundo se encuentra ante un posible cambio geopolítico y que por ello es prioritario pensar en el desarrollo de vacunas para que a través de ellas se genere riqueza, aún más porque la de COVID-19 no será la última pandemia, sino que habrá más.

"Los países con capacidad de producir sus vacunas son aquellos que serán menos susceptibles. Es importante entender que es cuestión de seguridad nacional que se produzcan las vacunas en México para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El cambio geopolítico hará que países como China y Europa puedan librar rápidamente la caída en su economía y que además generen riqueza porque venderán sus vacunas a otros países. México no se debe quedar afuera".

Un virus derivado del chimpancé podría ser la llave para el éxito de la potencial vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca.

La vacuna de la compañía anglo-sueca, desarrollada por la universidad de Oxford, es una de varias que participan de una carrera contrarreloj para terminar con la pandemia, pero es parte del grupo privilegiado que está en fase 3 de ensayos clínicos en humanos.

Uno de sus componentes principales es un adenovirus derivado de chimpancé que está modificado para aportar la información genética de la proteína del coronavirus.

"Es como un caballo de troya cuando ingresa a organismos. No puede multiplicarse pero lleva sobre su superficie una proteína del coronavirus", explicó Esteban Corley, virólogo y director de mAbxience Argentina. "Con la vacuna pretendo que mi organismo genere anticuerpos y en un contexto en el que no me pase nada, a lo sumo febrícula o dolor en la zona aplicada. Le va a mostrar a mi sistema inmune esta proteína y va a montar una respuesta. Lo neutraliza y puede no causarnos daño".

Los componentes de la vacuna se colocarán en bidones estériles de entre 20 y 25 litros, se les congelará y se los transportará a México en avión. "Es una forma normal de mover biofármacos al mundo", explicó el virólogo argentino. En México se fraccionará en dosis y desde allí se la distribuirá al resto de los países.

Cada gobierno tendrá que negociar la compra de dosis con AstraZeneca, que ha manifestado su vocación de ponerlas en el mercado a un costo menor que otras competidoras.

La primera etapa de la producción de la vacuna en Latinoamérica será financiada por la fundación del magnate mexicano Carlos Slim. La cifra del acuerdo no fue difundida.

"La fase 3 va a terminar en octubre. Esto se hace a riesgo, si la prueba clínica tiene resultados malos se tira", afirmó Lucas Filgueira Risso, gerente de operaciones de mAbxience durante una recorrida en el laboratorio.

Los llamados ensayos de fase 3, como los que se realizan para la vacuna de AstraZeneca, suelen durar meses e implican a miles de personas, la única forma de demostrar si una vacuna experimental es segura y si realmente funciona.

AstraZeneca cerró una serie de acuerdos similares en todo el mundo para distribuir la vacuna experimental contra el COVID-19.

Sus convenios incluyen a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, así como con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias -una coalición público-privada con sede en Noruega-, y la Alianza de Vacunas GAVI, una asociación público-privada establecida en Ginebra.