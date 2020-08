LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

En la década de los años sesenta floreció el ritmo del rock and roll en su versión original. Acababa de surgir la figura de Elvis Presley que popularizaba mundialmente las piezas de rock que habían hecho sus precursores. Luego vinieron Los Beatles y una infinita legión de artistas rocanroleros que rápidamente colocaban sus canciones como grandes éxitos a nivel mundial.

Esa influencia se dejó sentir poderosamente en los países latinos en los que cobró gran popularidad una multitud de grupos y cantantes que hacían su versión al español de las piezas que se popularizaban en inglés.

Sólo que, como los problemas y movimientos sociales en los países de habla inglesa eran muy diferentes a los que enfrentaban los de habla hispana, se improvisaban muchos "compositores" que de las piezas en inglés hacían versiones al español llenas de cursilerías y de expresiones sin sentido.

Aparte de lo social que ya explicamos, estaba la dificultad causada por la disparidad de los idiomas, porque muchas palabras que en inglés son monosilábicas, en español tienen que decirse en dos, tres o cuatro sílabas lo cual hace muy difícil conservar el sentido original al hacer la conversión.

Entonces resultaban cosas tan absurdas como la de la canción A well respected man que se refería a un tipo muy conservador, que hacía todo lo que hace un "hombre de bien", que se levanta muy temprano todos los días y va a su trabajo a las nueve de la mañana y regresa a las cinco de la tarde, mientras que la versión en español hablaba de un hombre que era "todo un señor porque tengo mis millones y chamacas de a montón". ¡Nada qué ver!

Había por entonces una canción de las llamadas "de protesta" titulada If a had a hammer, que traducido literalmente es: "Si yo tuviera un martillo". La versión original no se refería al martillo de carpintero sino al martillito que tiene el juez y que hace sonar cuando imparte justicia.

La letra en inglés de esta canción dice más o menos: "Si yo tuviera un martillo lo tocaría por la mañana y por la noche por toda la tierra, lo tocaría para advertir sobre el peligro y para dar amor a mis hermanos por toda la tierra. Si yo tuviera una campana la tocaría por la mañana y por la noche…" y así sigue. Luego: "si yo tuviera una canción la cantaría por la mañana y por la noche…" etc.

En la estrofa final dice: "Ya tengo un martillo, ya tengo una campana, ya tengo una canción, es el martillo de la justicia, la campana de la libertad y la canción que es el amor por todos mis hermanos y por toda la tierra…"

Esa preciosa y poética letra en una de sus versiones en español era terriblemente diferente. Decía algo así como "Yo tenía un martillito y con ese martillito yo clavé un clavito y cuando quité el clavito quedó un agujerito por donde yo me asomaba para verte…" Imagínese usted, ¡qué diferencia!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Enrique Blanco: ¿Por qué a una persona cuando está dormida se dice que está "jetona"?

LE RESPONDO:

La jeta es la trompa o un hocico de labios abultados en algunos animales. Se supone que al dormir una persona echa la boca hacia adelante como si fuera la jeta de un animal.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La injusticia que se le hace a una persona, es una amenaza para todos.