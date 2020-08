Annabelle se 'apodera' de Twitter tras su 'desaparición' del museo Warren

Esto causó mucha intriga entre los internautas ya que la muñeca llevaba años encerrada en este lugar; tras varias investigaciones aún no se sabe con certeza qué fue lo que sucedió pero se plantean diferentes probabilidades, entre ellas que podría haber sido robada para realizar 'brujería'.

Cuando pensábamos que el 2020 no podría estar peor desaparece la muñeca Anabelle del Museo de los Warren pic.twitter.com/eTiWFast1y

Hasta el momento ningún miembro de la familia Warren, han dado alguna declaración oficial sobre dicha desaparición, pero mientras tanto, en Twitter el temor se ha apoderado de muchos cibernautas que especulan qué habría pasado con la muñeca.

La muñeca Annabelle fue un personaje que aterrorizó al pueblo de Estados Unidos en los años 70, posteriormente fue exorcizada por Ed y Lorrain Warren la cual guardaron en la vitrina de su museo de objetos endemoniados que se encuentra en el sótano de su casa en Connecticut.

En 2014 la producción de James Wan y Peter Safran lanzó al cine el primer filme de Anabelle en el cual contaron la historia que escondía la muñeca, tras el éxito que tuvo lanzaron dos películas más "Annabelle 2: la creación" (2017) y "Annabelle 3: vuelve a casa" (2019).

Ante esta polémica los usuarios de Twitter no dudaron en crear divertidos memes en los cuales cuestionan el paradero de la muñeca y el terror que les causa que esté desaparecida, aquí te compartimos los más divertidos.

anabelle and chucky right now pic.twitter.com/AZIuw25ng2