Surfista atacado por un tiburón sobrevive gracias a su tabla

Phil Mummert, de 28 años, fue atacado el pasado 31 de julio por un tiburón blanco de unos 5 metros de largo, mientras surfeaba en una playa de Bunker Bay, en Australia.

El joven fue mordido en la pierna por el animal mientras se encontraba sentado sobre su tabla de surf. "Recuerdo que sentí la fuerza con la que el tiburón me golpeó y luego lo siguiente que recuerdo es estar en el agua y mi tabla rota por la mitad", dijo al sitio web Magic Seaweed.

El chico cuenta que en ese momento reaccionó intentando golpear al tiburón con la tabla. "En cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando, mi primer instinto fue dejar ese pedazo de tabla en su boca porque pensé que si estaba mordiendo eso entonces no me estaba mordiendo a mí", agrega, señalando que además se puso a darle puñetazos al tiburón en cabeza y nariz.

Al ver el ataque, tres de sus compañeros, Alex Oliver, Liam Ryan y Jess Woolhouse, acudieron en su ayuda y lo llevaron hasta la playa para atenderle las heridas.

Más tarde Mummert fue trasladado el hospital. "En realidad, no debería estar vivo. O al menos haber perdido una pierna", comenta.