Se suicida por falta de intimidad con su esposa y arrestan a su viuda

Geeta Parmar, de 32 años, que vive en la ciudad de Ahmedabad, en India, fue detenida bajo la sospecha de "incitación al suicidio", luego de que su esposo se quitara la vida en julio pasado.

De acuerdo con The Times of India, el 6 de agosto Muli Parmar, la suegra de Geeta, fue quien denunció a su nuera, alegando que ella no había tenido relaciones sexuales con Surendrasinh, el hijo de Muli, durante los 22 meses que estuvieron casados.

"Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes. Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él", dice Muli, quien sostiene que esto llevó a su hijo hacia el estrés, la sensación de fracaso y eventualmente el suicidio.

Surndrasinh, empleado de ferrocarril, se casó con Geeta, su segunda esposa, en octubre de 2018. Ella a su vez ya estaba divorciada dos veces antes de esto. Luego de la boda con Surndrasinh vinieron discusiones constantes hasta que ella se mudó a casa de sus padres. Él se ahorcó en su casa el 27 de julio.