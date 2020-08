De Inglesita

Manchester City tiene todas sus fichas puestas en Lisboa. Este sábado buscarán meterse en las semifinales de la Champions League, pero primero deberán vencer al Lyon.

Más de uno habrá visto en desventaja al Lyon y al RB Leipzig cuando se enteraron de sus rivales de Cuartos de Final. La sorpresa la dio ayer el club alemán, y seguramente los de Guardiola tendrán los pies en la tierra para no llegar sobrados en busca del último boleto a la siguiente fase.

En el partido contra el Real Madrid, al City se le vio sin definición. Generó pero no concretó y los errores de Raphael Varane fueron los que derivaron en los goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesús.

El problema no está del medio campo hacia adelante. Me parece que nadie tiene tantas variantes (y de qué calidad) que el conjunto inglés. Más bien, el problema recae en la parte defensiva. Pep sigue sin encontrar un lateral izquierdo de confianza, por lo que colocó a Cancelo a jugar en esa posición, a pesar de hacerlo a pierna cambiada. Seamos honestos: le resultó porque tampoco es que el Madrid le haya exigido. También ha echado mano del experimentado Fernandinho para salir con el balón desde atrás y acompañar a Laporte. No confía en lo absoluto en Stones ni en Otamendi. El único seguro es Walker.

Todo está a favor de los de Manchester. En esta perspectiva, creo que pocos apostarían por el Lyon a pesar de la campanada del Leipzig y lo cerca que se quedó el Atalanta de echar al París. De avanzar, el técnico catalán se enfrentará a uno de sus exequipos: Barcelona o Bayern, encuentro del cual parten favoritos los teutones, sin embargo, a partido único, en campo neutral y teniendo a Messi en frente, no hay que fiarse por más ventaja o buen momento que se atraviese.

Cualquier equipo sería un dolor de cabeza para el Manchester City. Pero el Bayern es el equipo que tiene mejor forma del momento. Apuntar aquí que no deja de ser curioso el caso de Leroy Sané: abandonó el club inglés precisamente para sumarse al alemán…

¿Se arrepentirá si su ex termina rey de Europa? La estadística de esta Champions sustenta lo anterior: Bayern lidera casi todas las categorías. Máximo goleador (Lewandowski, con 13), más goles marcados (31) y más disparos a puerta (77). Sean cuales sean los juegos, estoy seguro que serán partidazos.

Este domingo empiezan las semis de Europa League: Sevilla-Manchester United. El lunes conocemos el otro boleto, a resolver entre Inter y Shakhtar. Para el martes regresa la Chaaaampions con el PSG-Leipzig, y el miércoles se enfrentan los ganadores del Barcelona-Bayern y Manchester City-Lyon.