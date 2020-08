Buen día, estimados amigos golfistas, espero y se encuentren bien. Pues terminó ya el primer Major del año, el PGA Championship, donde resultó ganador el ahora llamado “Joven o chico maravilla” Collin Morikawa, que con apenas 23 años de edad y poco más de un año en el PGA Tour, ya cuenta con dos victorias y un Major en su haber, además, se unió al selecto grupo de jugadores que han ganado este Major a los 23 años de edad, ellos son: Jack Nicklaus, Tiger Woods y Rory Mcllroy. Por lo que respecta al mexicano

Abraham Ancer, luego de cuatro rondas con muchos altibajos, se ubico en la posición 43, terminando el torneo en par de campo y ubicándose otra vez como el mejor jugador latinoamericano. Y a pesar de no haber sido el mejor torneo de Ancer, sí fue un buen fin de semana para el golf mexicano, con el top 9 de la hidalguense María Fassi en el Marathon Classic de la LPGA y en lo que respecta al golf amateur, la jugadora de Mérida, Yucatán y alumna de la Oklahoma State University, Isabela Fierro, logró llegar hasta la ronda de dieciseisavos de final del US Women´s Amateur, el torneo amateur mas prestigiado del mundo, por lo que el golf mexicano sigue dando de qué hablar a nivel mundial.

Volviendo al tema de las reglas, el día de hoy veremos la quinta área defina del campo, que es el Área General, que como ya se los comenté, es el área mas grande dentro del campo de golf. Definición: “ El área del campo que cubre todo el campo, excepto las otras cuatro áreas definidas, (1) área de salida, (2) todas las áreas de penalidad, (3) todos los bunkers, (4) el Green del hoyo que se está jugando”. El Área General incluye: todos los lugares de salida del campo que no sean el área de salida, y todos los greens equivocados Como podemos ver en la definición, las reglas no hacen distinciones entre fairway y rough, entre pasto y hierba o tierra, o inclusive árboles, todo es tratado por igual, así estés a 300 yardas del Green que a tres centímetros del Green, es lo mismo y aplican las mismas reglas.

¿Qué SÍ se puede hacer en el área general? Puedo quitar impedimentos sueltos (ejemplo, hojas de árbol, ramas sueltas, piedras sueltas), puedo declarar mi bola injugable, puedo tomar alivio por condición anormal del campo (ejemplo, agua temporal), por obstrucciones inamovibles (ejemplo, caminos de carritos, aspersores), tomar alivio por bola enterrada por su propio impacto, puedo mover obstrucciones movibles (ejemplo, rastrillos, marcas de yardaje), puedo cambiar mi bola al tomar un alivio, puedo marcar y levantar mi bola para identificarla o para revisar si está dañada, tomar alivio por hoyo de animal (ejemplo, topo), tomar alivio por condición de animal peligroso (ejemplo, abejas u hormigas rojas).

¿Qué NO puedo hacer en el área general? No puedo arrancar o aplanar pasto o hierba, no puedo mover o remover tierra o arena, no puedo colocar nada que me ayude a apuntarme o alinearme (ejemplo, bastón o un tee en el suelo), no puedo mejorar las condiciones de mi golpe en el lie de la bola, en mi stance o en mi intención de swing (ejemplo, doblar una rama que me estorba en mi swing), no puedo quitar impedimentos sueltos enterrados o empotrados (ejemplo, piedra enterrada), no puedo quitar objetos de límite de campo (ejemplo, estacas de fuera de limites), no puede colocarse mi caddy o compañero de bando atrás de mi línea de juego al tomar yo mi stance.

Recordemos que siempre que el jugador realiza una acción, aunque sea accidental en el área general y la bola se mueva (ejemplo, swing de práctica, al apoyar el bastón, al quitar un impedimento suelto) el jugador incurre en un golpe de castigo, siempre y cuando regrese su bola a la posición original y si el jugador juega desde la nueva posición tendrá dos golpes de castigo, por jugar desde un lugar equivocado. Esta regla también aplica en aéreas de penalidad y bunkers, salvo una excepción que es moverla accidentalmente durante la búsqueda en cualquier área del campo. Mi recomendación sería hacer el swing de práctica retirado de la bola, quitar los impedimentos sueltos con mucho cuidado y sentar su bastón suavemente atrás de la bola en pasto alto (ejemplo, John Rahm) o en una pendiente muy pronunciada o inclusive mantener el bastón en el aire.

Cuidemos el campo de golfdonde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.