Musicaliza los espacios públicos

Lerdo no luce como antes. Desde hace unos meses los árboles del Parque Victoria no son tan admirados ni respirados, las bancas no registran amores, ni charlas vespertinas entre amigos. El espacio público llora la ausencia de más caminantes que masajeen su contorno al ritmo de un trote y las palomas no encuentran muchas opciones para proyectar el arte de su alimento procesado.

Aunque el ambiente no se torna 100 por ciento solitario, si se resiente los estragos del virus que actualmente sigue ordenando a la población a permanecer en casa. Hay silencio y los que se ejercitan se limitan a caminar o trotar armados con cubrebocas. En los puestos de elotes no se delinean filas y el aire no registra muchos sonidos. Por eso las cuerdas de una guitarra se pueden escuchar de forma clara y sin interferencia, las manos que la hacen sonar son las de Hermilo Arreola Mendoza, un hombre encanecido que musicaliza el contexto pandémico. Con su sombrero reposando en el piso y sentado en una silla de plástico, Hermilo olvida que un virus lo acecha y sus dedos se deslizan sobre las cuerdas de su guitarra cansada que deleita a los que poco a poco y con sana distancia acuden al espacio público a saciar el antojo de la nieve tradicional de Lerdo. En un lapso de descanso, el cantante compartió que desde hace 20 años su vida gira en torno a la música y que actualmente es el modo cómo se gana la vida. "Tengo 20 años dedicándome a la música, tocaba en un grupo, pero se acabó el grupo ya cada quien agarró su rumbo. De alguna manera tenemos que vivir, ya no podemos trabajar, así es el modo de ganarme la vida". Hermilo tuvo buen oído y la inquietud de saber pisar correctamente las cuerdas. Y así, observando y escuchando a otros, fue cómo se hizo de este talento que lo hizo ser parte del grupo Charros Voces de México de Lerdo, Durango, una agrupación que fue de las más populares en la región en su momento. Ahora, es en solitario que este hombre de 71 años desgarra su guitarra y levanta su voz en busca de manos caritativas que depositen unos pesos en su sombrero. Dijo que la pandemia también afectó su actividad, pues los lugares en donde solía cantar permanecen cerrados. Incluso, comentó que apenas hace dos semanas retomó el escenario de la Nieve Chepo, pues el lugar fue obligado, como muchos a bajar sus cortinas. En un horario de 6 de la tarde hasta que los puestos de elotes y la misma nieve cierran, es el lapso de tiempo que don Hermilo regala sus melodías con las que saca el sustento para él y para su hija y sus dos nietos. Aunque dice que ningún día es igual y como se puede llevar 50 o 200 pesos a la bolsa, al menos saca para la compra de algo de alimento. Su voz revive las letras de grandes clásicos de la canción regional mexicana, y manifestó tener un repertorio de cerca de mil canciones. Al solicitarle el nombre de algunas de las más antiguas, el hombre comenzó a activar su guitarra y de su pechó aventó los versos: Bonita, / Como aquellos juguetes / Que yo tuve en los días / Infantiles de ayer. / Bonita, / Como el beso robado, / Como el llanto llorado / Por un hondo placer. Y recordó que era Luis Alcaraz el autor de esas letras que él bien cantó acompañado de su instrumento. Y aunque Hermilo compartió que está por arreglar la pensión que ofrece el presidente López Obrador a las personas de la tercera edad, y que eso será una gran ayuda para su economía, dijo él no dejará de cantar porque la música ya es algo que es parte de su vida diaria, aparte porque tiene la creencia de que la música tiene el don de sanar un poco en los malos tiempos porque "es alimento para el alma". Hermilo no pierde el ánimo y confía en que pronto todo volverá a la normalidad y los parques y plazas volverán a llenarse de risas y pláticas, por mientras él musicaliza el entorno con la sonoridad de clásicas melodías a las que inyecta su estilo y ofrece con la sinceridad de su canto.