Piden identificar a ligados al caso Iguala

El vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que el presidente se comprometió a revelar los nombres de los militares del 27 Batallón de Infantería que participaron en el ataque contra los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.

En conferencia de prensa en Acapulco, De la Cruz explicó que durante la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles en Palacio Nacional, le entregaron un documento en el que le pidieron que en la investigación se profundice sobre la participación de por lo menos cuatro militares, y que sean detenidos.

También solicitaron que se investigue por qué incurrieron en falsas declaraciones y su actuación omisa, pues sabían del ataque y no ayudaron a los normalistas. Asimismo, que se indaguen sus presuntos vínculos con las organizaciones criminales.

De la Cruz explicó que, en respuesta, el mandatario les dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala están siendo investigados y se comprometió a que, en la próxima reunión que sostendrán, revelará los nombres de los militares implicados en la desaparición de los normalistas.

El vocero precisó que la próxima reunión con el Ejecutivo federal se llevará a cabo el 11 de septiembre, en la que se hará "un balance de hasta dónde, si ya hubo detenciones, por qué no se han dado. Porque para nosotros es primordial romper el pacto de silencio y no se puede romper mientras no haya detenidos, como hasta hoy se ha pretendido con las órdenes de aprehensión que se han liberado".