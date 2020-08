Investigan mineros doble nacionalidad de 'Napito'

La Unión Nacional de Sindicatos Minero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México (Unasim), pedirá al gobierno de Canadá que informe si Napoleón Gómez Urrutia renunció o no a la ciudadanía canadiense, lo cual, en caso de no haber ocurrido, nulificaría constitucionalmente su posición como senador de la república mexicana, porque no puede ser legislador y al mismo tiempo jurar lealtad a un estado extranjero.

El diputado federal y presidente de la UNASIM, Carlos Pavón Campos, manifestó que no es la Secretaría de Relaciones Exteriores la instancia correcta para otorgar o eliminar nacionalidades, como ocurrió con el senador Gómez Urrutia, cuando le extendió un comprobante en el que avaló que es mexicano, y sostuvo que eso únicamente compete a las autoridades canadienses que le otorgaron la ciudadanía extranjera. Explicó que la organización que encabeza busca la asesoría de un despacho de abogados de Canadá, con el fin de lograr una respuesta por parte del gobierno de ese país para que informe si el legislador de Morena renunció a su ciudadanía canadiense. El dirigente de la Unión que agrupa a 10 sindicatos con 100 mil trabajadores de los ramos mencionados, planteó que, desde el punto de vista legal, Gómez Urrutia debió haber renunciado a la ciudadanía de Canadá fuera de ese país y notificar de ello a sus autoridades, de acuerdo a abogados consultados sobre el caso. Recordó que un juez ordenó a Gómez Urrutia explicara como y cuando renunció a la nacionalidad de Canadá y él entregó un escrito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se informa de esa renuncia, pero ese no es el procedimiento legal adecuado. Indicó que en el anterior y durante el actual gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores han mantenido la tesis de la renuncia de Gómez Urrutia, pero la dependencia no es la instancia legal para ello. "Vimos que hubo mano negra para que Gómez Urrutia pudiera quedar como senador de la República, pero no podía serlo por tener doble nacionalidad, porque la Constitución lo establece", aseguró. Pavón Campos previó que mantener la ciudadanía de Canadá le permitiría a Gómez Urrutia apelar a la protección de las leyes de ese país, en caso de que en algún momento se le persiguiera legalmente por las muchas tropelías cometidas en México. Consideró que, si se demuestra que el legislador morenista mantiene la ciudadanía del país mencionado, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral habrían fallado al proceder al registro y validación de Gómez Urrutia como senador. Recordó que, en enero de este año, Gómez Urrutia y su esposa viajaron a Vancouver, Canadá, en donde vivieron de 2006 a 2018, y para ello utilizaron pasaportes de ese país, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación, lo que confirma que mantiene la ciudadanía canadiense.