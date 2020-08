VIRAL: Trabajadora de la salud muestra cómo termina su jornada contra el COVID-19

El video que acumula miles de reproducciones en redes sociales, muestra a la mujer quitarse el traje de plástico protector, el cual le cubre hasta los pies, y al hacerlo de éste sale la cantidad suficiente de sudor como para formar un pequeño charco en el suelo.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, las imágenes fueron registradas en la ciudad de Urumchi, ubicada en la región china de Sinkiang.

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio