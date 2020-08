Mujer policía salva a anciano de ser arrollado por el tren

Los hechos trascendieron durante la mañana del día de ayer, cuando la mujer identificada como Erika Urrea, oficial del Departamento de Lodi, en California, EUA, se percató del problema en el que se encontraba el adulto mayor mientras patrullaba cerca de las vías.

Las imágenes registradas por la cámara corporal de la oficial muestran el momento en que desciende del vehículo para apresurarse a quitar al anciano del peligro cuando nota que el tren se aproxima.

Con un rápido movimiento consigue, Urrea consigue retirar al anciano tirándolo al suelo debido a que el tren ya estaba bastante cerca de ambos, lo que no le dio tiempo para cargarlo.

Según detalla el portal Lodi News, el hombre sufrió algunas heridas en sus piernas, ya que alcanzó a ser golpeado por el tren pese a la ayuda de Erika. Sin embargo, se encuentra estable tras ser hospitalizado.

HERO ALERT! Officer Erika Urrea of the Lodi, California Police Department sprung into action to save a man's life after his wheelchair became stuck on train tracks.



The man suffered a leg injury but is expected to be OK. pic.twitter.com/RJrSDat55Y