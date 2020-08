Rosario Robles no culpará ni delatará a nadie: abogado

La fiscalía quiere que Rosario Robles delate a otros exfuncionarios, pero ella no señalará ni culpará a nadie, señaló Epigmenio Mendieta, abogado de la exsecretaria de Sedesol.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que el encierro de la exfuncionaria es arbitrario y debe quedar libre en máximo dos meses para enfrentar su proceso en libertad.

"Ella no tiene a quien más acusar ni a quien más delatar de una tarea que simple y sencillamente ella sostiene que la llevó conforme a la ley establecida, es decir, en este caso no habrá delación, en este caso no habrá entrega de otros culpables, tampoco existe daño al patrimonio, no habrá reparaciones del daño de 15 mil millones", comentó.

Hoy jueves, Rosario Robles cumple un año de que ingresó al penal de Santa Martha Acatitla.

Ante ello, Mendieta señaló que ha sido un año que ha sido un catálogo de irregularidades.

Agrega que Robles está delgada, enferma por las condiciones de su edad, pero que está fuerte anímicamente para demostrar su inocencia.

"Sigue enfrentar el proceso, tenemos la información, la estrategia y Rosario está lista para presentarse ante un tribunal para aclarar estos malos entendido y demostrar que es inocente de este delito que se le acusa, el del 214, fracción tercera", comentó.

Ayer miércoles el Fiscal General fue cuestionado sobre la diferencia que la FGR ha dado al caso de Emilio Lozoya y al de Rosario Robles, pues el primero permanece en libertad condicional y la segunda en prisión preventiva.

El funcionario respondió que no es posible comparar un caso y otro debido a que en la investigación por Odebrecht, Emilio Lozoya, denunció hechos que generaron un daño patrimonial de 400 millones de pesos, mientras que, en la "Estafa Maestra" se investiga un quebranto por 15 mil millones de pesos.

El pasado 10 de agosto, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de garantías presentada por la defensa de Robles Berlanga en la que reclamó la negativa del juez de control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos a revisar y, eventualmente, modificar la medida de prisión preventiva a la que está sujeta la ex funcionaria.

El acuerdo de admisión fue notificado este 11 de agosto a través de los estrados judiciales, según el amparo 390/2020.