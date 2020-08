El libro usado en tiempos difíciles

Es la una de la tarde y en Lerdo apenas se percibe cierta actividad, son pocas las almas que deambulan por las calles portando la prenda obligatoria de nuestros tiempos: el cubrebocas. En la Plaza principal hasta escasean las palomas y los boleros se aferran a su pocos clientes que procuran el lugar incrédulos de la pandemia por la COVID-19.

Muy cerca de ese punto se ubica la Casa del Libro Usado de Lerdo, la cual se ha sostenido frente a la tambaleante situación económica que ha orillado a diversos comercios a cerrar sus puertas. Luz Gallegos Palacios, quien se encuentra al frente de este negocio de compendios, compartió que en su percepción el comportamiento de la compra y venta es el mismo que el de antes de la pandemia.

"Me da la impresión de que el que lee, lee con pandemia o sin pandemia y el que no lee ya no leyó durante la misma".

Lo que si notó, dijo, es un ligero despunte en la gente que acude al lugar a vender sus libros, en un dato duro, informó que se trata de aproximadamente un 30 por ciento más. Y es que aparte de ofrecer lecturas a bajo costo, la Casa del Libro Usado de Lerdo también es una oportunidad para echarse al bolsillo unos cuantos pesos debido a su sistema de compra, que según Luz Gallegos ha tratado de mejorar a través de los dos años que lleva funcionando como comercio.

"A veces cuando yo compro hay que esperar a que se les pague, porque hay mucha gente que viene a vender y no tanta que viene a comprar. Entonces poco a poquito he podido mejorar eso, de que te toque menos esperar o que si es posible y traes pocos libros, en ese momento te los recoja y te los pague".

Recordó que este comercio que inicio primero como una venta de cochera, tiene el lema de comprar barato para poder vender barato, con la intención principal de promover la lectura en la llamada Ciudad Jardín. Aun así este lugar puede ser una oportunidad para todos aquellos que permanecen en casa y realizan limpiezas profundas en las que saltan títulos que podrían regresar a la jugada de los lectores y ser adjudicado por otras personas.

Gallegos aclaró que los únicos libros que no considera son de texto de preparatoria para abajo. "De libro de texto solo de licenciatura para arriba, de toda esa área no manejo nada, enciclopedias y eso no, de ahí lo demás casi casi todo".

En los dos años que lleva al frente de este negocio, Luz ha podido realizar varios análisis, uno es que en Lerdo la población no tiene mucho la cultura de la literatura y dos que confunden al lugar con las funciones de una librería.

"Me doy cuenta que Lerdo a diferencia de Torreón, no tenemos la cultura no sólo de la literatura o de leer, si no que la cultura del libro usado es otra cultura muy específica que confunden sus funciones con las de una librería".

Lo anterior se trata de una realidad que representa un reto para Gallegos que ha sabido darle buen uso a una plataforma como Facebook, la cual ha beneficiado bastante para difundir los títulos que ahí se pueden encontrar.

Con una interacción intensa con los usuarios y siendo parte de grupos con un interés literario, la Casa del Libro Usado de Lerdo ha logrado ganar cada vez más lectores que han entendido el modo de trabajar de Luz, que es si no la única, si de las pocas librerías de usado que utilizan las redes sociales para anunciar sobre los nuevos integrantes que llegan a los estantes y ofrece un poco de la historia o datos interesantes de cada libro.

Es así que, recientemente el arribo de 171 libros es anunciado en el Facebook: Libro usado Lerdo y Luz acciona con la toma de fotografías confiada en que su negocio siga resistiendo a los efectos de la pandemia y actualmente a las bajas ventas debido al regreso a clases. Ella no claudica y con su cubrebocas bien puesto invita a la población a darse un clavado en su mercado literario.