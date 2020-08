Sin computadora, 10 % de aspirantes a la UJED

El próximo sábado será decisivo para 5 mil 701 estudiantes egresados de preparatoria que presentarán el examen de admisión con la intención de entrar a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Por primera vez, a consecuencia de la pandemia de COVID-19, el examen del Consejo Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) se realizará en línea, lo que representa una dificultad para 570 jóvenes (el 10 por ciento de los aspirantes), ya que no tienen computadora, de acuerdo a lo que informó la vocera de la casa de estudios Norma Huizar.

Entre los requisitos establecidos, los jóvenes tendrán que estar en un lugar privado, por lo no podrán ir a un café internet, además de que no deben estar acompañados ni tener bebidas o alimentos cerca. No seguir estas indicaciones les anularía el examen.

El rector, Rubén Solís Ríos, reconoció que la UJED no está exenta de un posible problema que se pudiera presentar, pues se han dado casos como el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde todo empezó bien, pero por la tarde les cayó una tormenta que provocó el corte de la luz.

Asimismo aseguró que se tomaron en consideración algunas zonas geográficas del estado que tienen dificultades con la señal de internet y, en esas circunstancias, se está viendo cuál es la opción más viable para poder apoyarlos para que todos los aspirantes puedan presentarlo.

570 JÓVENES que presentarán el examen de admisión a la UJED no tienen acceso a internet.