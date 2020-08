Circunstancias

LAMPARA DE GAS, LUZ QUE AGONIZA

El título del artículo de hoy quizá parezca fuera de lo común para esta columna debido a su significado. La realidad es que sí lo es, porque el contenido no tiene una relación directa con el título. La frase es una traducción literal de la palabra "gaslight" en el idioma inglés, el cual quiere decir lámpara de gas. Pero el artículo no es sobre el tópico de las lámparas o la luz, sino de un tipo de manipulación y agresión psicológica de una persona o grupo hacia otros, y que es común en la comunicación que toma lugar en muchas relaciones interpersonales. Más común de lo que pensamos, si hacemos una buena reflexión.

Hace unos días en comunicación informal con un excompañero de trabajo en el campo de salud mental, platicamos sobre una película estadounidense, a mi parecer muy buena. El título del drama psicológico Gaslight, fue introducida a principios de la década de 1940, y traducida en Latinoamérica como "Luz de gas," y en España como "Luz que agoniza" (Wikipedia). La película trata sobre una pareja de recién casados que se muda a una casa heredada por una tía recientemente fallecida. Después de un tiempo de vivir en esa casa la mujer empieza a oír por las noches ruidos que no puede explicar, y que empiezan a aterrorizarle. Al dialogarlo con el esposo, este le insiste a ella que los ruidos (que él mismo genera intencionalmente) son inexistentes y provienen "de su imaginación," lo que permite que la señora concluya que posiblemente su esposo está en lo cierto, y que los ruidos son experiencias psicóticas, es decir, que quizá esté "volviéndose loca."

Como resultado de esta obra teatral, la palabra inglesa gaslight, o gaslighting, empezó a utilizarse en los campos de la psicología, la filosofía, y últimamente la he leído con cierta frecuencia en la política internacional, para describir un patrón de conductas que existen en las interacciones personales dentro de la familia, en el trabajo, cultos u organizaciones religiosas, y en argumentos políticos. La Asociación Americana de Psicología define gaslighting como la "manipulación de una persona hacia otra en donde le hace dudar de sus percepciones, experiencias, y entendimiento de las circunstancias que le rodean."

Gaslighting es una forma de comunicación en donde alguien intencionalmente convence a otro la idea de que sus percepciones, capacidad de memoria, juicios, conocimientos, etcétera, son erróneos o fuera de la realidad. Es una comunicación premeditada en donde engaños, mentiras, o negaciones de un perpetrador, intentan infundir miedo, y confundir o desorientar a otra persona al convencerle sobre lo erróneo de sus propias creencias. Una comunicación que impacta las emociones, autoestima, y en grado extremo, la estabilidad psicológica y emocional de la persona afectada, por ejemplo, ansiedad, depresión, paranoia. A nivel patológico, existen individuos con trastornos de personalidad, como la sociopatía o el narcisismo, quienes tienden a utilizar estas tácticas para abusar y explotar a sus víctimas.

Algunas organizaciones sociales que facilitan servicios para ayudar a víctimas de violencia doméstica reconocen gaslighting como un abuso psicológico. Por ejemplo, cuando la parte abusiva subestima a la víctima al pretender no entender la comunicación, o que "no recuerda," o que la víctima no es capaz de entender las circunstancias correctamente, o que se imagina cosas, o que de plano la víctima es una idiota. También, cuando la persona abusiva minimiza o niega ciertas situaciones implicando que la víctima es "supersensible". Con el tiempo, la víctima empieza a convencerse de las insinuaciones de la persona abusiva, lo cual manifiesta con sentimientos de inseguridad, de inutilidad, estrés, aislamiento, ansiedad, o depresión. En situaciones de trabajo algunos compañeros o supervisores pueden acosar a colegas al cuestionar su nivel de competencia después de excluirlos de ciertas actividades, burlarse o hablar negativamente de ellos, o alguna otra conducta que daña la autoconfianza. En la política algunos líderes utilizan gaslighting para asegurar conformidad y lealtad de los seguidores, o engañar a sus oponentes. Gaslighting puede ser cometido por cualquier individuo, y es más dañina cuando la persona abusiva esta en posición de poder o control.

Debido a que esta situación es muy personal, es difícil detectarla en relaciones interpersonales. Seguramente algunos hemos enfrentado circunstancias en donde alguien ha intentado gaslighting en nosotros. En estos casos, se sugiere buscar apoyo de amistades o familiares de confianza para clarificar las percepciones de una víctima, o consultar con un terapeuta entrenado y experimentado en el área de relaciones interpersonales. Recordemos algo importante, nadie nos puede hacer sentir inferior, a menos que lo permitamos. Gracias por su interés en esta columna.