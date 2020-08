Reclaman legisladores que no se abordara caso Lozoya en Comisión Permanente

Legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) reclamaron que en la Comisión Permanente no se haya abordado el caso de Odebrecht y la denuncia del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que vinculan a exfuncionarios del PRI y del PAN.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, acusó que al evitar mencionar el caso, parece que los legisladores están ocultando algo y pidió que se considere el delito de traición a la patria en contra de los funcionarios de la pasada administración que participaron o se beneficiaron económicamente de Odebrecht en la aprobación de la reforma energética, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto.

"El código penal establece prisión de 5 a 40 años a mexicanos que cometan traición a la patria. Yo interpreto las acciones de Lozoya en este punto. Los mexicanos quieren escuchar las opiniones de los actores en ese tiempo", dijo.

Benjamín Robles Montoya (PT) insistió en que la comisión permanente debería estar discutiendo los temas de relevancia para el país y recordó que los señalamientos de Lozoya fueron, "en contra de (Luis) Videgaray y Enrique Peña Nieto pero también de (Felipe) Calderón como si tuviera la calidad moral para criticar".

Quien tuvo una sola intervención fue la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, canciller y secretaria de Turismo durante la administración de Enrique Peña Nieto, uno de los nombrados por Lozoya.

En su discurso inicial para presentar los dictámenes aprobados por la segunda comisión únicamente reprochó que en muchos de los casos, "el grupo mayoritario (Morena) impuso sus números" en la discusión de los mismos.

También pidió que el congreso no se paralice durante la contingencia sanitaria por COVID-19 y lamentó la dificultad de alcanzar acuerdos cuando no se puede acceder a la comunicación no verbal durante las sesiones virtuales.

Previamente evitó a la prensa cuando se le cuestionó sobre las acusaciones en contra de sus ex compañeros de gabinete.