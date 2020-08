Familia retoma su 'tradición' de ir al cine en la pandemia

"No me gusta estar en la casa entonces me gusta que abran", comenta una pequeña de 11 años en la taquilla del cine ubicado en Forum Buenavista. Junto a sus padres y hermana son de los primeros en regresar a las salas este miércoles con la reapertura de recintos en la Ciudad de México después del cierre por la pandemia por el COVID-19.

"Los cuidados están bien porque así no me contagio ni me puede pasar algo, además en mi escuela me hacen usar cubrebocas entonces es normal para mí", cuenta y muestra su cubrebocas que usa así como el resto de su familia. Son alrededor de las 15:30 horas y el complejo aún luce medio vacío. De vez en vez algunas parejas o familias de no más de cuatro personas se acercan; algunos cruzan el cerco sanitario -donde una empleada proporciona gel antibacterial y revisa temperatura- y se acercan a la taquilla como si fuera la primera vez que entran a un lugar de estos. Pareciera que lo es pues no se parece a los cines que cerraron sus puertas a finales de marzo, en estos ya no hay contacto tan cercano con desconocidos, ni siquiera con los empleados de las taquilla y dulcería pues los separa una mica grande de plástico en la que, curiosamente se lee "estamos felices de tenerte de vuelta", aunque por los cubrebocas lo que menos se ve son sonrisas. "Cada 8 o 15 días estábamos viniendo al cine pero con la pandemia todo ese tiempo se resguardaron los niños en casa y ya están desesperados por salir, su salida para distraerse es el cine o en el centro comercial a ver cosas entonces están felices de que ya esté nuevamente abierto", dice el padre de familia de la pequeña. Mientras deciden qué película ver también se muestran comprensivos. En su caso querían entrar a la sala 4D pero todavía está cerrada. Un empleado explica que en esa sala habrá funciones hasta el viernes. "Ellos también (los empleados) se están acoplando a como les obligaron a dar el servicio, para ellos es nuevo también esto", señala el padre de familia. Disfrutan la primera película. Alejandra asistió con una amiga a ver "Veinteañera, divorciada y fantástica", aunque señala que algunos títulos de la cartelera son muy viejos, salió contenta de la sala porque, además, eran las únicas en esa función. Gracias a su trabajo como enfermera está en mayor contacto con el tema del COVID-19 y lamenta ver que sólo el 50% de la gente toma los cuidados necesarios. "Yo soy del sector salud entonces traigo las medidas que deben ser, trato de mantener mi distancia porque yo lo vivo 24/7 en el trabajo entonces espero que la gente entienda realmente que sí es verdad lo que estamos viviendo para evitar que lo vuelvan a cerrar". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste