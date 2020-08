Están en tiempo las denuncias contra Peña Nieto y Videgaray: jurista Héctor Javier

Las denuncias que presentó Emilio “N”, ex director de Pemex contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y contra el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray todavía están en tiempo para proceder penalmente contra los ex funcionarios federales, sostuvo el jurista Héctor Javier Liñán García.

El maestro en Ciencias Penales explicó que de acuerdo a la media aritmética que marcan las leyes federales, los delitos de peculado, cohecho, y de actos de corrupción cometidos especialmente por funcionarios públicos, vence este año. Agregó que de acuerdo a los criterios de la Fiscalía general de la nación y el juez penal, podrían tipificar también el delito de abusivo de facultades y derechos de un funcionario público.