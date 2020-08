Bienes asegurados a Lozoya cubren daño por Agronitrogenados: FGR

Los bienes que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), cubren el monto del daño hasta ahora calculado por la compra irregular de la planta de Agroitrogenados. El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el organismo ha asegurado todos los bienes posibles de Lozoya en México y en el extranjero, para garantizar la reparación del daño ocasionado por los delitos que supuestamente cometió.

"Está establecido con toda precisión, los peritajes, las denuncias, los elementos de prueba, para establecer el daño patrimonial que sufrió el Estado mexicano en una compra que no debía haber hecho; están establecidos con absoluta precisión, no hay duda alguna", dijo durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio México (Colmex).

"A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia (…) tenemos bienes que acreditan si no todo, una buena parte de lo que debe", señaló. Añadió que en las dos investigaciones que la FGR ha judicializado contra Lozoya -Odebrecht y Agro Nitrogenados-, se deberá dividir la reparación del daño entre todos los responsables que resulten del asunto.