\'No sabes con quién te metiste\'; agrede a mujer por estacionarse en su casa

A través de redes sociales, se ha viralizado un video que muestra a una mujer ser víctima de insultos por parte de un sujeto que comenzó a atacarla presuntamente por estacionarse afuera de su casa.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, las imágenes fueron registradas en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, donde el agresor arremetió a golpes contra el vehículo de la mujer cuando ésta no podía echarlo a andar.

"Déjeme en paz, mi carro no prende", se escucha decir a la mujer en el interior del vehículo mientras el sujeto arremete a golpes contra éste.

Tras bajar la mujer del vehículo y continuar grabando, el hombre comienza a amenazarla e insultarla.

"Muévete para otro lado pend.... A mí no me grabas (...) Vas a ver, no sabes con quién te metiste", dice el sujeto antes de ingresar a su domicilio.