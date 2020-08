Caso Emilio Lozoya no es una cacería de brujas: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que el caso de Emilio Lozoya no es una cacería de brujas, pues hubo actos de corrupción graves, mismos que tiene que determinar un juez.

"En primer lugar, no estoy de acuerdo que el caso Lozoya sea una cacería de brujas, de ninguna manera. Hubo un acto de sobornos que, claro que tiene que establecer el juez, pero lo que muestra son actos de corrupción sumamente graves, y además asociados en particular a la Reforma Energética, que a mí me parece un tema sumamente grave, más otras cosas que están saliendo y que ahí el juez tiene que dictaminar", dijo.

Expuso que la convicción del gobierno local y federal es erradicar la corrupción, por lo que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y si hay sanciones, se tendrán que cumplir.

"Y en nuestro caso y esa es nuestra convicción, siempre ha sido nuestra convicción, la honestidad, la honradez en un Gobierno, es fundamental. Lo ha dicho el presidente de la República y coincidimos plenamente con él, en que si hay algo que ha dañado mucho a nuestro país es la corrupción.

"Y que si llegamos a un puesto como servidores públicos, a un encargo como servidores públicos, nuestra labor fundamental es el uso adecuado, honesto, honorable de los recursos que son del pueblo y ahí vamos a estar siempre, y las sanciones que tengan que haber, tiene que haber esas sanciones", expuso.