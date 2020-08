García Luna era el 'dedo chiquito' de Felipe Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que por los presuntos nexos que tuvo con cárteles de la delincuencia organizada, Genero García Luna, exsecretario de Seguridad, fue el "dedo chiquito" del expresidente Felipe Calderón y manifestó que debido a estas relaciones es como si uno de estos jefes de los cárteles hubiera estado de vicepresidente de la República.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que el pasado lunes, de manera espontánea "se le salió" decir que en el sexenio de Felipe Calderón en México hubo un narco-Estado.

"Antier de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, yo vengo aquí a hablarles de manera sincera, decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia y entonces se me salió, así, lo de narco-Estado.

"Porque en efecto, escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad por el uso de la fuerza se empezó hablar de un narco-Estado.

"Y esto data de hace 10 años, desde que estaba el gobierno de Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, empezaron hablar de narco-Estado y yo no creía en eso, no le daba entrada, pensaba que están volando, que es desproporcionado, y no es así, son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, ¿pero narco-Estado? Son palabras mayores.

"Pero antier me salió y yo dije por qué no, si el que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiera estado de vicepresidente de la República, porque ese señor que está detenido en Estados Unidos (Genero García Luna) era el dedo chiquito de Felipe Calderón".

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que no es normal que un secretario de Seguridad tuviera un cierto estilo de vida, como tener departamentos en Miami, Estados Unidos.

"¿Cómo un secretario de seguridad pública, un policía llega a tener departamentos en el extranjero, en Miami, porque ese estilo de vida? Una gran descomposición. Entonces vamos a que la gente conozca todo esto para que no vuelva a repetirse nunca jamás. Estábamos en estado de defensión", dijo.