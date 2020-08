Le llega su licencia y en lugar de su fotografía aparece una silla

Una mujer de Tennessee, en Estados Unidos, tiene una licencia de manejo, válida, en la que, en el lugar donde debe aparecer su fotografía, aparece la imagen de una silla vacía.

Lo más raro es que no fue su culpa ni lo hizo a propósito. La sorpresa fue también para ella cuando recibió así la licencia tras renovarla.

Jade Dodd, del condado de Hickman, dijo que renovó su licencia en línea, pero que cuando le llegó a su correo postal, notó un error particularmente extraño y notificó de inmediato al Departamento de Vehículos y Transporte.

"La señora del Departamento realmente no me creyó cuando dije 'oye, necesito que me arreglen la licencia'. Luego, la buscó en el sistema y dijo: Oh, necesito a mi gerente para esto", cuenta Dood, cita la agencia UPI.

Wes Moster, un portavoz de las autoridades correspondientes, dijo que el error se debió a que se guardó la foto incorrecta en el perfil de Dodd. "Cuando el cliente renovó recientemente su licencia de conducir en línea, recibió una imagen de una silla porque esa fue la última fotografía que se tomó en el archivo. Cuando el Departamento se enteró de su situación, inmediatamente arreglamos las cosas con el cliente y le proporcionamos una licencia con su foto real y hemos abordado esta situación internamente", dijo Moster a CNN.