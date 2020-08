Indigna el arresto de un niño afroamericano de 8 años en Estados Unidos

El material que fue registrado durante diciembre del 2018, muestra a un par de oficiales revisar al niño mientras le piden que coloque sus brazos arriba para después proseguir a colocarle las esposas tras su espalda y escoltarlo a la salida de la escuela Gerald Adams Elementary de Key West, Florida, donde habrían ocurrido los hechos según detallan medios internacionales.

"Esto es para que aprendas y no repitas el mismo error otra vez", le dice uno de los uniformados al menor que no para de llorar, asegurándole que iría a la cárcel.

"Es tan chico que no le entraban las esposas", detalló Ben Crump, un abogado estadounidense quien compartió las imágenes en Twitter, agregando que al menor se le aplicó una técnica policial conocida como 'scared straight', la cual busca infundir terror en el menor al someterlo al castigo que recibiría una persona adulta.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6