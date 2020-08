NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Sharon Stone asume un nuevo papel en la vida real, como escritora de sus memorias.

“He aprendido a perdonar lo imperdonable”, dice Stone, cuyo libro The Beauty of Living Twice se publicará en marzo. “Mi esperanza es que, al compartir mi recorrido, ustedes también puedan aprender a hacer lo mismo”.

Alfred A. Knopf anunció el martes que la actriz de 62 años reflexiona sobre todo, desde su dolorosa infancia en Pennsylvania, hasta películas como el thriller que la lanzó a la fama, “Basic Instinct” (“Bajos instintos”), y la épica de la mafia de Martin Scorsese “Casino” por la que fue nominada a un Oscar y recibió un Globo de Oro. También escribe sobre sus dos matrimonios, el accidente cerebrovascular casi fatal que sufrió en 2001, y su trabajo humanitario para la investigación del sida y otras causas.

“Stone en estas páginas recuerda a la Stone que hizo noticia a lo largo de su carrera: es valiente, honesta y franca, y no se guarda nada al discutir aspectos del trauma y la violencia que soportó de niña y cómo su carrera elegida como actriz hizo eco de muchas de esas mismas agresiones”, dijo Knopf en un comunicado.

SOBRE LA AUTORA

Sharon Vonne Stone (Meadville, 10 de marzo de 1958) es una actriz, productora y modelo estadounidense. Después de ejercer de modelo en spots de televisión y anuncios impresos, hizo su debut cinematográfico como una extra en la comedia dramática Stardust Memories (1980) de Woody Allen. Su primer papel importante en el cine lo obtuvo en 1981 en la película de horror Bendición mortal de Wes Craven.

Los créditos cinematográficos de Stone también incluyen The Muse (La musa) de Albert Brooks, Broken Flowers (Flores rotas) de Jim Jarmusch y The Laundromat (La lavandería) de Steven Soderbergh, estrenada en 2019.

Stone recibió dos nominaciones más al Globo de Oro por sus papeles en The Mighty (1998) y The Muse (1999). Otros de sus papeles cinematográficos notables incluyen Sliver (1993), El especialista (1994), Rápida y mortal (1995), Esfera (1998), Catwoman (2004), Flores rotas (2005), Alpha Dog (2006), Basic Instinct 2 (2006), Bobby (2006), Lovelace (2013), Fading Gigolo (2013) y The Disaster Artist (2017).

En 1995 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2005 fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia.

Datos

Páginas: 256.

