No cabe duda de que en plena emergencia sanitaria por el fastidioso coronavirus COVID-19 a quienes parece no caerles el veinte de las necesidades primarias, tanto del personal médico como de los pacientes, es a uno que otro funcionario de las propias instituciones encargadas de combatir la pandemia. Nuestros subagentes, disfrazados de camilla coja, nos informan que en el Departamento de Auditoría a Patrones de la destartalada Subdelegación del Instituto Mexicano del inSeguro Social de Torreón quien manda es un gris burócrata de nombre Eduardo Ochoa, cuyo principal-y único- mérito es ser compadre del mismísimo secretario general del IMSS, Javier Guerrero. Empresarios de varios ramos, pero sobre todo constructores inconformes por los inclementes cobros de la Seguridad Social, nos comentan que es una pérdida de tiempo acudir a audiencia con el licenciado Ochoa, pues este apenas sabe cómo encender su equipo de cómputo.

La frustración de los sufridos empresarios, en estos tiempos de crisis económica, por la ineptitud del improvisado funcionario los obliga a brincarlo para arreglarse directamente con el jefazo de la Subdelegación, Enrique Garza, quien dicen las malas lenguas que tiene la mecha más corta que la estatura del superdelegado de Coahuila y uno que otro alcalde del partido de moda (Morena), que un día sí y otro también se inquietan más por los comentarios de la incómoda prensa que por las metidas de pata de sus allegados. En este tipo de nombramientos es donde la “Cuatroté” se debe poner a reflexionar si verdaderamente su modo de gobernar es muy diferente a los de antes, pues Ochoa ostenta un cargo que requiere como profesión obligada ser contador público y tener vasta experiencia en el rubro de la seguridad social, requisitos curriculares esenciales para hacer auditorías empresariales; claro, conocimientos que para nada son necesarios cuando se trata de arreglarse en lo oscurito.

***

Vaya inicio de semana que se vivió en Torreón, luego de que este lunes se presenciara una encerrona más de la grilla que traen los gobernadores rijosos... Perdón, federalistas. Nuestros subagentes, disfrazados de decoración chafa facturada como obras de arte, nos cuentan que los mandamases estatales que se dieron cita en el Centro de Convenciones no pararon en los pronunciamientos que hicieron, e incluso hay quienes dicen que ahora sí se pusieron a trabajar, sin divagar en pasarelas personales, excéntricas comilonas y autoelogios. El “góber” anfitrión, Miguel Riquelme, contó con la asistencia de la mayoría de los rijosos... Perdón, de los mandatarios que integran este bloque y se abocaron directamente a dos temas de interés común durante tres horas. Uno fueron las propuestas que le harán al “preciso” de la Cuarta Transformación durante la reunión que tendrán el 19 de agosto en San Luis Potosí y para lo cual emplazaron a que se les agende en la orden del día o de plano amenazaron con hacer berrinche y no asistir. El otro de los temas fue la educación y la ruta del regreso a clases, ya que debido a que “el miedo no anda en burro”, por aquello de que se incrementa el riesgo de contagios a mayor movilidad, pues decidieron construir con el apoyo de especialistas, sus propios indicadores educativos. A diferencia de otras reuniones en que por la asistencia de más gobernadores se dispersan los temas, ahora sí se concentraron en lo relevante. Hasta el gritón “Bronco”, de Nuevo León, tan asiduo al micrófono, y Enrique Alfaro, de Jalisco, que aprovecha cualquier espacio para robar cámara, se vieron mesurados en sus tiempos y conceptos. El que de plano no quiso faltar fue el “Güero” Rosas Aispuro, de Durango, quien apareció de manera virtual, algo despeinado, propio del “home office” por la cuarentena, pero se aventó su “espich”. Si bien en esta ocasión no se echaron los tradicionales tequilas, el anfitrión no perdió la oportunidad para presumirles las instalaciones del Centro de Convenciones y, desde luego, contarles anécdotas de la ciudad de la que fue alcalde.

***

El que “ya no siente lo duro sino lo tupido” es el senador taurino-carbonero y dicen, favorecido de los contratos de la Comisión Federal de Electricidad, Armando Guadiana Tijerina, quien este lunes durante la rueda de prensa a la que convocó para hablar del proceso electoral recibió otra dosis de “fuego amigo”. Un grupo de personas con su respectivo “kit” de manifestante se apareció en el lugar de encuentro para exigirle airadamente que cumpliera sus promesas. Esta es la segunda ocasión que al senador de Morena le “truenan”, literalmente hablando, las ruedas de prensa y hasta lo malmodean, como sucedió en el zafarrancho que se registró con la visita del dirigente nacional de Morena, que hasta el sombrero le tumbaron. De todas maneras, don Armando se puso a “destapar” a diestra y siniestra a sus prospectos para alcaldes y candidatos a diputados. Y al que ya le dicen “el Sol”, porque nadie puede ver directamente qué anda haciendo, es al expanista Reyes Flores Hurtado, que cobra como delegado federal en Coahuila. Nuestros subagentes, disfrazados de machaca sin huevo, nos reportan desde la capirucha del sarape que en la misma rueda de prensa convocada por Guadiana los manifestantes le dieron su repasada al superdelegado, al tacharlo de mentiroso, porque le preguntaron dónde estaban los programas sociales tan prometidos, a lo que tuvo que hacer mutis. Y es que otros miembros de su propio partido aprovecharon también para reclamarle a don Reyes, que apenas se generalizaron los rumores de la posible visita de AMLO a Coahuila empezó a llamar a los medios de comunicación para que lo entrevistaran al respecto, pero cuando se trata de saber sobre temas polémicos o cuando recibe alguna críticas le sale el lado sensible y hasta derechos de réplica anda pidiendo.

***

Los que de plano perdieron piso y acabaron medio mareados con las pruebas piloto en los salones de eventos sociales son el organizador de eventos Sergio Gómez y su esposa, Ángela Campos, exdirectora de Pensiones del Ayuntamiento y suspirante a candidata para una diputación local por el vapuleado Partido Acción Nacional, ya que, ansiosos por la reactivación del giro de sus negocios y confundiendo a su conveniencia el objetivo de las pruebas piloto, se empezaron a vender como los únicos autorizados por las autoridades de salud del Estado, la Federación y casi hasta por la Organización Mundial de la Salud; y no dejan de anunciarse en las inestables redes sociales y en los programas de “revista” como los únicos que tienen permiso para organizar bodas, bautizos, despedidas y fiestas de XV años en lo que resta del año. Lo que ignora la exregidora y protegida del eterno candidato Guillermo Anaya es que las pruebas piloto son solo eso, pruebas, y será el Subcomité Técnico de Salud, donde hay autoridades tanto del Ayuntamiento de Torreón como de la Provincia de Coahuila, quien determine cuándo se van a dar las aperturas de este tipo de giros bajo los protocolos sanitarios. No antes, ni en exclusiva para un solo salón de eventos sociales, por más contactos que tenga.