Sin restricciones para ingreso de sospechosos

Paul del Rincón, director de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en Eagle Pass, dio a conocer que hasta el momento dicha dependencia no tienen ningún plan para restringir el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica a los ciudadanos y residentes sospechosos de Covid-19.

"El ciudadano normalmente va y viene, el residente también. CBP hasta este punto no tiene ningún plan de restringir ese cruce, al contrario; si se les pidiera que no crucen fuera por el lado de México, pero hasta este punto no hemos escuchado nada formal", dijo Paul del Rincón.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la información difundida por medios estadounidenses donde se refiere que en la Casa Blanca hay una propuesta parta emitir una declaración de emergencia de salud pública y restringir el ingreso de ciudadanos y residentes estadounidenses en caso de ser sospechosos de Covid-19.

Cabe recordar que una de las medidas que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha implementado ante la pandemia del Coronavirus es la restricción de ingreso a la Unión Americana, a solo viajes esenciales.

Dicha situación ha generado una disminución considerable de cruce de automovilistas y peatones, que ha repercutido incluso en los ingresos de la ciudad de Eagle Pass que aporta la administración de los Puentes Internacionales del lado estadounidense; con el cobro de peaje.

Paul del Rincón detalló que actualmente son seis mil vehículos los que circulan diariamente en los Puentes Internacionales, estableciendo que se trata tanto de ciudadanos como de residentes norteamericanos.

Situación por la cual, una medida como la de negar el acceso a su país a los ciudadanos o residentes por sospechosos de ser positivo a Covid-19; representaría una medida que afectaría a cientos de personas que cruzan diariamente la frontera para trabajar, de negocios, acudir a las escuelas, acudir al médico e inclusive a la compra de alimentos.

Ante el panorama que se vive actualmente en Eagle Pass y el Condado de Mavercik, el funcionario federal manifestó que estos no son tiempos para andar de paseo, para andar en la calle por cosas que no son esenciales.