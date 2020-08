Falta de acuerdos de salud por escrito, se prestan a extorsiones: AMHMC

La Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) indicó que ante la falta de los protocolos de salud por escrito para la operación de los negocios en la llamada “nueva normalidad”, los hoteles se han enfrentado a varios problemas, a los cuales se les ha intentado extorsionar por el porcentaje de ocupación que mantienen.

De acuerdo al presidente, Héctor Horacio Dávila, pese a que los Subcomités Técnicos Regionales COVID-19, avalaron que los hoteles pueden operar al 100 % de su ocupación, no se entregaron acuerdos por escrito para amparar a los hoteles, por lo que ya han comenzado a generarse problemas.

Indicó que tal es el caso de Saltillo y Acuña a donde personal de la Secretaría de Salud Estatal ha arribado para manifestar que la capacidad máxima es del 35 %.

“Hubo un grado de extorsión de una dependencia a un hotel de Saltillo, donde nos estaban diciendo que no podríamos abrir más del 50%”, dijo.

Sin embargo, resaltó que incluso el máximo de ocupación que han llegado a tener es del 35 %.

Destacó que aunque estas medidas se dan a conocer por vía electrónica, o a través de las redes sociales de los integrantes, se deben dar por escrito para que los negocios se amparen.

“El problema que traemos es que ninguno de los Subcomités Técnicos saca un papel que diga que los hoteles pueden estar al 100%, nos lo han dicho verbalmente, por eso tuvimos que hablar con Jaime Guerra, de Fomento Económico, y nos dice que no hay problema, por lo que pedimos una carta al Municipio de Saltillo y no la han dado”, dijo.

Señaló que esta falta de información se puede prestar a que se les extiendan multas y incurran en posibles actos de extorsión.

Resaltó que el personal de salud no puede actuar bajo estas medidas, pues aunque, si puede checar los protocolos de salud, no se pueden exigir cartas, pues éstas no se expiden

“Visitaron el hotel que sí tenía permiso para abrir más del 35%, en ese momento tenían el 46%, pero el dueño le dijo, no la tengo, pues no existe”, resaltó.