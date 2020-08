Capturan a 'monstruoso' cocodrilo de media tonelada

Especialistas determinaron que el animal tenía 50 años de edad y en toda su vida se reportaron siete ataques en los diferentes pueblos.

Con ayuda de redes un grupo de personas lo lograron capturar en el Río Kayabasi la tarde del pasado lunes.

Tras tenerlo en cautiverio por varios días, el animal murió de cansancio, pero su muerte no fue suficiente para las personas, pues lo decapitaron y enterraron por separado su cuerpo para evitar que reviviera y volviera a atacar.

