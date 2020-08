Incorporan a miles de choferes del transporte público al IMSS en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México incorporará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 15 mil 500 choferes del transporte público de ruta y sus familias, por lo que destinará 80 millones de pesos.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que cada operador dado de alta en el IMSS tendrá un costo de 12 mil pesos mensuales; este año serían 80 millones, por lo que a partir del próximo año el presupuesto sería más alto, cerca de 186 millones de pesos.

En tanto, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el Instituto tiene capacidad para atender a los nuevos derechohabientes y resaltó que está iniciativa de la administración capitalina no sólo beneficia a los operadores, sino que además garantiza una mejora en el servicio del transporte público concesionado en beneficio de los usuarios.

"Las consultas diarias que tenemos, que son casi medio millón en todo el país, un número muy importante que entra por urgencias, en traumatología, por los accidentes viales, es uno de los temas que vemos todos los días y desde luego, muchos de ellos pueden estar vinculados a transporte público.

"Se incorpora estos elementos de supervisión, nos da también mucho gusto porque vamos a poder medir cómo esto impacta directamente en los motivos de los accidentes, que nosotros vemos reflejados en camas o en atenciones médicas y demás", dijo.

Sanciones y valoración

Lajous explicó que los choferes del transporte público serán evaluados para mantener el seguro por medio de tecnología y de una aplicación en la que los ciudadanos podrán calificarlos.

Habrá supervisión de las horas laboradas por semana del chofer para que puedan mantener el seguro y se hará un seguimiento de recorridos por medio de la aplicación Mi Ruta.

En una primera etapa se hará uso de las fotocívicas para supervisión y sanción automática al transporte concesionado (y motos) por conductas como circular en sentido contrario, invadir áreas de espera y pasos peatonales, no respetar semáforo rojo, exceso de velocidad, entre otras.

Además, mencionó que las causas de suspensión de seguro será que no cuenten con licencia tipo C vigente, ya sea por pérdida de licencia por mal comportamiento, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad; infringir los lineamientos para la calidad de la prestación del servicio como no portar uso de uniforme/camisa obligatorio, no beber o fumar en la unidad, no reproducir música a alto volumen, trato respetuoso a las personas usuarias, entre otros.

Así como poner en riesgo la seguridad de las personas usuarias y por actos de acoso, abuso sexual o discriminación.