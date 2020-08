Águila harpía, la enorme ave que 'sorprende' por su tamaño 'humano'

Lo cierto es que el animal existe y se le conoce como águila harpía, la cual pertenece a la familia Accipitridae y suele habitar en zonas neotropicales de países como Brasil, Colombia, Venezuela y algunas partes del sur de México. Además, el ave se distingue por ser una de las más grandes del mundo.

Las fotografías de este ejemplar que rondan la red desde hace tiempo llegaron a hacer creer a algunos que en realidad se trataba de una persona disfrazada, no sólo por el tamaño del animal sino por su apariencia.

Woke up thinking about one of my favorite animals, The Harpy Eagle pic.twitter.com/HnQI6wcWyZ