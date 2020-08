Anciana de 103 años se hace su primer tatuaje

Dorothy Pollack, que vive en Michigan, Estados Unidos, celebró su cumpleaños número 103 con un tatuaje, el primero que se hace en toda su vida.

Su cumpleaños había sido en junio, pero tuvo que pasarla encerrada en el asilo de ancianos donde vive a causa del COVID-19. Su familia ahora decidió hacer algo diferente para distraerla y la semana pasada se llevó a cabo su plan.

Para su primer tatuaje, Dorothy optó por el dibujo de una rana en su brazo, detalla CNN. "Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que tuviera uno y yo no lo haría. De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana. Porque me gustan las ranas", dijo Pollack.