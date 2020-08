Voz de Palco

Los Guerreros del Santos Laguna se metieron a territorio inhóspito, aquel en el cual no ganan desde hace 18 años (partidos de Liga), y a punto estuvieron de traerse una victoria. Pero no, un descuido en los últimos instantes le impidió al club lagunero volver a ganar en Monterrey.

Aun así, Alberto Ocejo tuvo una chance en la última jugada del encuentro; se pudo haber ido como uno de esos héroes ocasionales el día de su debut.

Santos desaprovechó los dos regalos del defensa Nicolás Sánchez. Si bien, generó buen futbol arriba, fue incapaz de anotar en una jugada creada por sus jugadores. El dominio fue alterno durante los 90 y el mayor mérito es que “ya merito” lo lograban; Almada se paró bien en el BBVA, sin gente en la tribuna (como es ya una costumbre), pero con mucho arrojo. Tuvo, además, la oportunidad de utilizar a seis futbolistas formados en la cantera albiverde (cuatro de inicio). Nada mal el punto, a fin de cuentas.

Que se rozaron con la gloria, sí, pero sumar de visita no cae mal y menos con ese historial tan pesado en contra. Por el lado de Rayados, a gloria les supo el punto conseguido en la parte final del entretenido partido. Santos visitará al América en el cierre de la jornada 4, en otro escenario complicado, según dicen los antecedentes: el estadio Olímpico Universitario de los Pumas (el Azteca está en remodelación). Luego de tres jornadas, Monterrey y Santos subieron un peldaño en la clasificación general, para ocupar la posición 7 y 8, respectivamente, con 4 puntos cada uno.

Salvo en la primera jornada, que el equipo se vio mermado muy temprano, Santos se ha visto bien. Quizá su mejor partido fue el del sábado en la Sultana del Norte. Vamos a ver para qué le alcanza el plantel “modesto”, lleno de ausencias por Covid y lesiones. Por ahora, la cosa va bien.

Van tres jornadas en el futbol mexicano y ya dos equipos le han dado las gracias a sus entrenadores. Chivas prescindió de los servicios del “Flaco” Tena tras la estrepitosa derrota en casa ante la “poderosa” Franja poblana (que ahí, como no queriendo, marcha sublíder); Atlas, a su vez, despidió al “filósofo” Rafa Puente Jr, quien solo pudo ganar un partido al frente de los Rojinegros en 9 oportunidades. ¿Será que ahora pedirá chamba en los medios de comunicación, a los que a principios de este año menospreció al decir que los periodistas no sufrían presión? Curiosamente, los Rojinegros habían conseguido su primer punto del torneo, como visitante, ante el Atlético San Luis. Pero esta Liga no da tiempo de nada.

Me pregunto, ¿por qué correr a un entrenador cuando apenas van tres partidos? ¿No sería mejor cambiar de técnico antes de iniciar el torneo para aprovechar la pretemporada? Pero los directivos saben su negocio y Orlegi busca no pagar esa multota que significaría un descenso con los Rojinegros, en este futbol tan increíble y ‘sui generis’, tan acorde a nuestro país.

Hoy, martes, arranca otra jornada de la Liga MX con tres partidos, el pretexto perfecto para convivir con los amigos, armarse una botana y nada más. Al parecer, es para lo único que sirve este nuevo torneo, que solo deja ganancias a clubes, federación, patrocinadores y tele, mientras la pandemia sigue aquí y en el mundo. Habrá que ver quién queda de pie cuando esto termine.

¿Le seguimos? Recibo comentarios en @Foko_54. Contáctanos también en @Champs_mx (Twitter).