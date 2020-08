Las palabras tienen la palabra

NOS DEJÓ COSAS MUY BUENAS

En los últimos días de cada año se escucha siempre esa canción, con aquel ritmo tan sabroso y pegajosa letra que dice: "yo no olvido el año viejo, porque me ha deja'o cosa' muy buena'…" y la cantamos con muchas ganas, aunque no nos haya dejado nada bueno el año… ahí le encargo este año 2020, si acaso algunos kilos de más.

La voz tan conocida de esta emblemática canción es la de Tony Camargo, y se trata de una versión de "El año viejo", del autor colombiano Crescencio Salcedo Monroy sobre un arreglo del maestro Rafael de Paz. "Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra…". Él es Antonio Camargo Carrasco, originario de Guadalajara pero que pasó una buena cantidad de años viviendo en Mérida.

Camargo grabó en México esta pieza -que es un porro, un ritmo musical de la Región Caribe Colombiana- allá por 1953. Es una de esas canciones atemporales, que sigue poniéndonos a bailar a través de los años. Junto con ella, existen otras piezas del gran Tony Camargo, como "El Hombre Aparecido", "Mi Cafetal", "La Pastora" y muchos otros éxitos que caracterizan al genial intérprete. En su larga trayectoria musical, Tony Camargo hizo duetos con grandes cantantes antillanos como Benny Moré, Miguelito Valdés y Daniel Santos.

Desafortunadamente, como pasa con muchos otros artistas que son recordados por sus canciones pero olvidados a su suerte, Tony Camargo tuvo muchas limitaciones de carácter económico en los últimos años de su vida. Varios esfuerzos se hicieron por parte de promotores culturales y diversos comunicadores de Yucatán para ayudar a que Camargo tuviera una vida digna junto con su esposa durante sus últimos años. A él, sin embargo, siempre se le vio sonriente, agradecido, satisfecho por haber podido compartir su voz con el mundo, algo que evidentemente fue su eterna pasión.

El pasado 5 de agosto, lamentablemente el gran Tony Camargo falleció, pero se mantiene presente en su legado musical que es motivo de orgullo para todo México. El añorado recuerdo de un tiempo más alegre emana de su colorida voz tan característica… y lo vuelve imborrable.

Por eso, yo no te olvido mi querido Tony… porque nos has dejado cosa' muy buena'. Gracias, maestro.

ME PREGUNTA: Julio Galván: ¿Existe la palabra "camorra"?

LE RESPONDO: La palabra camorra está en el Diccionario de la Lengua Española y es una mafia napolitana. Actualmente la camorra es una riña.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una buena esposa siempre perdona a su marido cuando está equivocada.