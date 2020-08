Traducir contextos en imágenes

Clavada en los números y en el dato exacto, un día su padre le rompió su esquema con el solo hecho de regalarle una vieja cámara con la que él capturaba sus momentos cuando era joven. Desde ese momento María José Sesma dividía sus tiempos entre la exactitud de su carrera de contabilidad y entre el abanico de posibilidades que le brindaba la lente.

No tardó mucho para anclarse definitivamente al clic de su cámara y luego de hacer a un lado a los números y terminar una carrera en recursos humanos, María José mudó sus inquietudes a la Ciudad de México, en donde logró formar parte de Seminario de Fotografi´a Contempora´nea del Centro de la Imagen, un programa que le proporcionó las herramientas teóricas y prácticas necesarias para desarrollar un proyecto artístico. En ese lugar la lagunera discutió problemas actuales sobre la imagen y la producción artística, y talleres técnicos sobre fotografía, video y sus relaciones con el espacio.

Esa oportunidad le significó el poder afinar el ojo y el crear todo un discurso utilizando no sólo sus fotografías, sino también comenzó a reforzar su obra con videos y algo de texto que le sumaron más fuerza a su propuesta audiovisual.

Sobre las temáticas, compartió qué lo que más le interesa abordar es la complejidad de la mente femenina, "me gusta retratar esos mecanismos que se generan, como los mecanismos complejos que hay detrás de todo y que no se ven".

Cabe destacar que el talento de la lagunera ha sido reconocido en diversas ocasiones, con menciones en Photo Annual Awards 2013, Teplice, Praga; en la Bienal He´ctor Garci´a. Fundacio´n He´ctor Garci´a Bienal Nacional de Monterrey Artemergente; en el Tercer Concurso Fotolibro Latinoamericano. Editorial RM. Asimismo obtuvo una mención honori´fica en el International Photography Awards y un primer lugar en la categori´a People - Family del Festival Internacional Fotogra´fico Portfolio 2012.

Actualmente esta artista audiovisual acaba de publicar su segundo fotolibro titulado El Delirio es una mentira que dice la verdad, el cual gira en torno un video de las apariciones de Garabandal (que se puede encontrar todavía en Youtube), un pueblo en el norte de España. Un material que impactó a María José cuando era pequeña y que pudo observar por medio de un VHS.

"Habla de unos niños que se les aparece la virgen que era un video que yo veía de chica y que me causaba mucho impacto porque parecía que estaban como poseídos por así decirlo pero a la vez era algo religioso, como que siempre me quedó ahí algo como no resuelto y por fin tuve tiempo de abordar ese tema".

Así, a través de ese video, María José produjo sus imágenes utilizando material de archivo, del cual se apropió hasta convertirlo en fotografías impresas en risografía para un libro editado en inglés bajo el sello de Hydra.

La artista lagunera agregó que el compendio se desarrolló en el programa Incubadora de Fotolibros 2019, en Hydra + Fotografía, con la participación de Ana Casas, Bruno Ceschel, Yumi Goto, Erik Kessels, Beatriz Novaro, Ramón Pez y Juan Valbuena. Se trata de más de 50 imágenes, que dijo, no están tan alejadas de la realidad que se vive actualmente con la pandemia.

"Aparte de la pandemia y todo los riesgos, el aislamiento tiene efectos psicológicos muy fuertes y eso tiene que ver con el libro, de cómo se pierde el sentido de la realidad cuando te aíslas, como esa parte silenciosa que todos estamos pasando, como que falta nos hace el exterior".

El material de esta artista lagunera se encuentra disponible a través del portal de Hydra, sitio en el que se puede leer parte de lo que contiene entre sus páginas, y se explica que el poder de la sugestión realmente puede trastornar cuando se refiere a miedo y terror.

"El sistema nervioso determina la realidad, controla las funciones del cuerpo y está basado en compuestos químicos, el lenguaje también determina la realidad. De acuerdo con algunos psicólogos, la exposición a noticias violentas y negativas puede tener efectos psicológicos severos y duraderos, más allá de simples sentimientos pesimistas. Este fotolibro cuestiona cómo el terror funciona como una distracción frente al vacío. Las religiones han usado esta necesidad humana predicando un castigo inminente y las personas reaccionan instintivamente a ese mensaje. También usa la referencia de la naturaleza a los parásitos de insectos, cómo viven de sus huéspedes, alimentándose de ellos usando químicos regulando sus funciones físicas y mentales".

Por último María José invitó a conocer su trabajo a través de este nuevo material que como ya se mencionó, se encuentra disponible a través del portal de la editorial Hydra.