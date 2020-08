Dueño de tienda deja que perritos de la calle coman de la croqueta que vende

Por medio de las redes sociales cientos de usuarios aplaudieron la noble acción del propietario de una tienda al compartir la fotografía de un perrito callejero comiendo de los costales de croqueta que vende.

“Otro perrito aprovechando el descuido pero no hay problema, no creo que me vaya a la quiebra por brindarle un poquito de comida”, escribió.

Internautas han compartido la imagen para concientizar sobre los animales callejeros y tratar de motivar a que más personas hagan lo mismo en su comunidad.

Aunque se desconoce el lugar donde ocurrieron los hechos, miles de bendiciones y mensajes de amor han llegado al propietario del negocio.