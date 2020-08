Samuel García al borde del llanto en disculpa pública a Mariana Rodríguez

Luego de que durante todo este lunes los nombres de Samuel García y Mariana Rodríguez fueran tendencia en las redes sociales por un comentario machista del diputado hacia su esposa en un live el pasado domingo, el político de Movimiento Ciudadano envió un mensaje por medio de YouTube.

En un video de 4 minutos, Samuel pidió disculpas a Mariana, a las seguidoras de la influencer, a las mujeres que forman parte del partido al que representa y a su familia.

La 'tormenta' de críticas y mensajes de reproche hacia su esposo llegaron en el día de su cumpleaños número 25, lo que hizo más 'sensible' sus disculpas.

Con la voz quebrantada y pausada, el 'aspirante' a la gubernatura del estado de Nuevo León aseguró que su 'chiste' fue un reflejo de su pensamiento machista y misógino en el que prometió trabajar.

"Me duele mucho que por una frase muy estúpida en un live de Instagram, hoy en lugar de que te llegue mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche, de indignación de mujeres que están muy molestas conmigo. Y sí, ante tal error me duele mucho. Me duele porque mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida.", dijo.

Agregó que aunque ya trabaja en el partido a nivel nacional para evitar agresiones a las mujeres, el problema es suyo, por un comportamiento retrógrado y se comprometió a cambiar y educarse sobre el tema, pues no hay justificación en una broma que a fin de cuentas fue machista.

"No hay palabras, pero sí mucho trabajo. Verán en mi otro vocabulario, otra actitud y mucho más proactivo en estas causas. Un poco y mucho más feminista, pero me verán realmente comprometido, porque hoy me cae el veinte de lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras", remató.