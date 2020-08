VIDEO: Tornado 'apocalíptico' impacta al norte de China

El material 'apocalíptico' muestra al fenómeno natural pasando por la región china de Mongolia, tornando el cielo color café y rompiendo estructuras.

33 personas sufrieron diversas lesiones el pasado domingo por la noche, según informaron medios locales.

"Cuando lo vimos por primera vez era pequeño, pero en cuestión de segundos se convirtió en un 'monstruo', declaró un local.

A través de redes sociales circulan videos y fotografías del fenómeno, el cual despertó la duda sobre su veracidad al ser algo 'impresionante', pero se confirmó que sí ocurrió este fin de semana.

9th of Aug, 2020, Tornado in Inner Mongolia, Baotou,China pic.twitter.com/g97Yqlni2e