Pepillo Origel hace llorar a Erika Buenfil tras pedirle disculpas

Luego de que Erika Buenfil explotara contra los conductores Pepillo Origel y Martha Figueroa por hablar de su hijo, el polémico periodista de espectáculos ofreció una disculpa pública a la actriz en pleno programa.

Fue durante una emisión del matutino Hoy, a la que acudieron como invitados Buenfil y Origel, que el presentador aclaró la situación y pidió perdón a la llamada “reina del TikTok” con un arreglo floral y de pie.

“Hablamos en el programa (Con Permiso) de ella y del niño, sí te lastimé, perdoname, hay una amistad de muchos años y nunca fue mi intención hacerte daño", le aseguró Origel.

Y es que durante el mes de mayo, él y la conductora Martha Figueroa criticaron a la actriz por realizar videos para TikTok y durante la conversación la presentadora llamó al hijo de la estrella de telenovelas “Zedillito”.

"Yo, en lo personal, nunca hablé del niño, yo lo conozco desde chiquito, no tengo nada que hablar", dijo el conductor, al tiempo que reconoció que sí la criticó por sus videos en la red social "y te lo dije", añadió durante su disculpa en el programa Hoy.

Erika Buenfil rompió en llanto al recibir la explicación de Pepillo y aceptó las disculpas. Además, reiteró que defenderá a su hijo cueste lo que cueste, pues es un adolescente.

“Con los hijos no, nada más, con mi niño no. Mi hijo es un adolescente que merece respeto, se llama Nicolás Buenfil y que no tiene porque ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Yo lo sentí así”, comentó Erika Buenfil.